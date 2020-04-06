2020-04-06T13:08:24+03:00
Общество

Жители Владивостока, сметая бетонные блоки, прорываются на Тобизина

Отдыхающие просто «взламывают» проезды на мысы, заблокированные из-за режима самоизоляции [видео]
Кристина ГРИН
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Бетонные блоки оказались слабее непреодолимого желания побывать на природе.Бетонные блоки оказались слабее непреодолимого желания побывать на природе.Фото: принтскрин видео.
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Уже как неделю жителям Приморья запретили пребывать в местах массового скопления людей. Только вот испытание оказалось для местных дальневосточников невыполнимым. Если с ограничениями на кино, бары и рестораны – еще терпимо, то свыкнуться с мыслью о том, что придется на время забыть о природе было сродни заточению. Так в сети появилось неопровержимое доказательство – для приморца нет невыполнимых задач.

Ркчь о видео, на котором видно, что люди, вырвавшиеся из самоизоляции, «взломали» проезд на Тобизина, заблокированный бетонными блоками. Автор видео показывает на камере, что делает с приморцами непреодолимое желание подышать на сведем воздухе.

Жители Владивостока, невзирая на запреты и бетонные блоки, прорываются на Тобизина.Видео: dpscontrol_125rus! другой источник

Примечательно, но под постом с видео большая часть комментариев оказалась хвалебной. Многие сочли поступок «революционеров» очень смелым.

- И правильно сделали, что растащили.

- Кого поймают, тот и восстанавливает блоки.

- Правильно сделали.

- Молодцы. Есть у нас богатыри.

Вместе с тем, комментаторы сообщают о том, что такая же ситуация сейчас на Парисе и Ахлестышева. В инстаграме полно снимков, сделанных на этих мысах в период эпидемии коронавируса. Притом каждый из пользователей отмечает, что впервые вырвался на свежий воздух и не ожидал увидеть такое количество отдыхающих.

Однако стоит напомнить, что за нарушение режима самоизоляции следует наказание. К слову, 6 апреля депутаты одобрили штрафы за игнорирование условий карантина и выход из дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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