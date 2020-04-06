Жители Владивостока, сметая бетонные блоки, прорываются на Тобизина
Уже как неделю жителям Приморья запретили пребывать в местах массового скопления людей. Только вот испытание оказалось для местных дальневосточников невыполнимым. Если с ограничениями на кино, бары и рестораны – еще терпимо, то свыкнуться с мыслью о том, что придется на время забыть о природе было сродни заточению. Так в сети появилось неопровержимое доказательство – для приморца нет невыполнимых задач.
Ркчь о видео, на котором видно, что люди, вырвавшиеся из самоизоляции, «взломали» проезд на Тобизина, заблокированный бетонными блоками. Автор видео показывает на камере, что делает с приморцами непреодолимое желание подышать на сведем воздухе.
Жители Владивостока, невзирая на запреты и бетонные блоки, прорываются на Тобизина.Видео: dpscontrol_125rus! другой источник
Примечательно, но под постом с видео большая часть комментариев оказалась хвалебной. Многие сочли поступок «революционеров» очень смелым.
- И правильно сделали, что растащили.
- Кого поймают, тот и восстанавливает блоки.
- Правильно сделали.
- Молодцы. Есть у нас богатыри.
Вместе с тем, комментаторы сообщают о том, что такая же ситуация сейчас на Парисе и Ахлестышева. В инстаграме полно снимков, сделанных на этих мысах в период эпидемии коронавируса. Притом каждый из пользователей отмечает, что впервые вырвался на свежий воздух и не ожидал увидеть такое количество отдыхающих.
Однако стоит напомнить, что за нарушение режима самоизоляции следует наказание. К слову, 6 апреля депутаты одобрили штрафы за игнорирование условий карантина и выход из дома.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Всеобщий режим самоизоляции в Приморском крае 2020: выход из дома только для экстренных случаев
Всеобщий режим самоизоляции в Приморском крае 2020: меры ужесточились из-за эпидемиологической ситуации в стране (читать дальше..)
В Приморье приняли штрафы за нарушение карантина и выход из дома
Депутаты спешно провели внеочередное заседание, новые штрафы приняли сразу в трех чтениях (подробности..)
ИСТОЧНИК KP.RU