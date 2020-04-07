Регистрация браков во Владивостоке во время коронавируса: какие правила действуют в ближайшее время

Регистрация браков во Владивостоке во время коронавируса: рассказываем какие правила действуют в Приморье в период режима самоизоляции. По данным профильного департамента, записи актов гражданского состояния в регионе с 1 апреля приостанавливаются.

Но есть здесь нюансы – продолжится работа по регистрации актов о рождении и смерти. Оформление документов проходит в приемные дни только по предварительной записи по телефонам ЗАГС и через портал госуслуг.

Со свадьбами тоже не все так просто. Парам, которые подали заявление до 1 апреля пришлось перенести церемонию бракосочетания на более поздний срок. Теперь обмен кольцами возможен лишь после 1 июня, но и тут есть исключения. Они входят в категорию особые обстоятельства.

- В случаях невозможности переноса указанной даты на более позднее время (в том числе по уважительным причинам: беременность невесты, командировка жениха-военнослужащего и др.), а также отказа от изменения установленного срока для государственной регистрации заключения брака лица, желающие вступить в брак, уведомлены о проведении регистрации в неторжественной обстановке в присутствии лишь лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе правительства Приморского края.

То есть, если изменить дату свадьбы вы не можете, готовьтесь к тому, что торжество пройдет без гостей. Кстати, по данным на 7 апреля, перенести церемонию бракосочетания пришлось 158 парам.

В департаменте ЗАГС отмечают, что все эти меры необходимы для того, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции. Все контактные номера вы найдете здесь.

ТЕЛЕФОНЫ

По вопросам графика работы ЗАГС и предварительной записи обращайтесь по телефонам: 240-62-85, 240-62-88, 240-48-73.