Количество зараженных коронавирусом во Владивостоке на 8 апреля 2020 года: подтвердились сразу три случая заболевания

Сразу три новых случая заболевания коронавирунсой инфекцией подтвердилось в Приморье. Опасной инфекцией заразились приморцы, которые недавно вернулись в регион из поездок. Всего на карантине в медицинских учреждениях региона находится 52 человека.

– Среди заболевших – двое мужчин и одна женщина. COVID-19 официально подтвержден у жителя Находки, который вернулся из Америки, где проживал долгое время. Мужчина наблюдался дома и выявлен на ранней стадии заболевания. В другом случае под наблюдением врачей и на лечении – семейная пара. Муж вернулся из Москвы, где находился в командировке. Заболел сам и заразил супругу. Все заболевшие находятся в инфекционном госпитале, – сообщили в оперативном штабе.

По сообщению пресс-службы правительства Приморского края, все трое находились под наблюдением врачей. Пациентов тестировали на наличие коронавирусной инфекции, но результаты были неоднозначными. Для подтверждения анализы направили в новосибирскую вирусологическую лабораторию «Вектор», специалисты которой диагностировали коронавирус.

Врачи также наблюдают за состоянием всех, кто контактировал с зараженными, особенно за теми, у кого по прилету были выявлены признаки ОРВИ. В Приморье под пристальным вниманием медиков на дому находится больше 8000 местных жителей. Тестирование уже прошли почти 9000 человек.