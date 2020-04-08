Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 8 апреля 2020 года составило 15
Оперативный штабе по борьбе с коронавирусом в Приморье подтвердил еще 4 случая заболевания COVID-19 у местных жителей. Таким образом число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 8 апреля 2020 года достигло 15 человек. При этом постановки диагноза ждут еще 5 пациентов с характерными признаками опасного заболевания.
– Официальные лабораторные результаты подтвердились у трех человек, чьи тесты находились в статусе «сомнительные» с утра, а также один случай еще прибавился после 13.00 сегодня,– отметили в ведомстве.
Тесты еще пятерых пациентов, которые находятся на карантине в больнице Владивостока,еще предстоит перепроверить. Сейчас они получили статус «подозрительные».
Напомним, с утра стало известно, что коронавирусом заболели еще трое жителей Приморья. Мужчина из Находки, который побывал в Америке и пара из Владивостока – один из членов семьи вернулся из Москвы.
В Приморье проверку на наличие коронавирусной инфекции прошли около 9000 человек. В режиме домашней самоизоляции сейчас находится 8000 жителей края.
Всего в России зарегистрировано на сегодняшний день 8762 случая заболевания коронавирусом в 81 регионе страны. За сутки инфекцию выявили у 1175 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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