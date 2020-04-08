2020-04-08T13:09:09+03:00
Происшествия

Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 8 апреля 2020 года составило 15

Последние новости о числе заболевших коронавирусом во Владивостоке на 8 апреля 2020 года
Милана СОКОЛ
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В Приморье подтвердились еще 4 случая заболеванияВ Приморье подтвердились еще 4 случая заболеванияФото: Александр АБРАМОВ
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Оперативный штабе по борьбе с коронавирусом в Приморье подтвердил еще 4 случая заболевания COVID-19 у местных жителей. Таким образом число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 8 апреля 2020 года достигло 15 человек. При этом постановки диагноза ждут еще 5 пациентов с характерными признаками опасного заболевания.

Официальные лабораторные результаты подтвердились у трех человек, чьи тесты находились в статусе «сомнительные» с утра, а также один случай еще прибавился после 13.00 сегодня,– отметили в ведомстве.

Тесты еще пятерых пациентов, которые находятся на карантине в больнице Владивостока,еще предстоит перепроверить. Сейчас они получили статус «подозрительные».

Напомним, с утра стало известно, что коронавирусом заболели еще трое жителей Приморья. Мужчина из Находки, который побывал в Америке и пара из Владивостока – один из членов семьи вернулся из Москвы.

В Приморье проверку на наличие коронавирусной инфекции прошли около 9000 человек. В режиме домашней самоизоляции сейчас находится 8000 жителей края.

Всего в России зарегистрировано на сегодняшний день 8762 случая заболевания коронавирусом в 81 регионе страны. За сутки инфекцию выявили у 1175 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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