2020-04-08T11:49:35+03:00
Общество

«Давайте делать добрые дела»: хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» подарил нуждающимся из Владивостока «горы» продуктов

20-летний нападающий клуба уверен, флешмоб по оказанию помощи в период эпидемии коронавируса поддержат другие спортсмены [фото]
Кристина ГРИН
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Хоккеист передал эстафету оказания помощи другим спортсменам. Фото: инстаграм @kravtsov93.Хоккеист передал эстафету оказания помощи другим спортсменам. Фото: инстаграм @kravtsov93.
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Виталий Кравцов, нападающий клуба АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк» и воспитанник хоккейной школы «Трактора», закупил огромную гору продуктов питания и решил помочь нуждающимся из родного Владивостока, которые находятся на самоизоляции во время эпидемии коронавируса.

Об этом 20-летний хоккеист сообщил в своем аккаунте в инстаграме. На первой фотографии в истории спортсмен показал багажник своей машины, полностью забитый разными видами круп и чая. На следующем снимке никаких продуктов в багажнике уже не оказалось. Виталий указал, что вместе с продовольственной помощью он оказал землякам и финансовую.

Фото: инстаграм @kravtsov93.

Фото: инстаграм @kravtsov93.

- Владивосток! Всем привет, сейчас не самое простое время, особенно для старшего поколения. Я готов помогать тем людям, у кого нет возможности обеспечивать себя продуктами или иными жизненно необходимыми вещами, - заявил в своем аккаунте Виталий Кравцов.

Фото: инстаграм @kravtsov93.

Фото: инстаграм @kravtsov93.

Вместе с тем, нападающий передал флешмоб другим хоккеистам, отметив, что «сейчас самое важное - помогать родным и близким». Передавая эстафету, Виталий поставил хештег «пасближнему». Поступок спортсмена оценили по достоинству. Многие отмечают в соцсети хоккеиста, который начинал свой путь во Владивостоке, и пишут ему хвалебные посты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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