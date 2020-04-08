Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 9 апреля 2020 года: беспрецедентное количество зараженных зарегистрировано в регионе за сутки

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владивостоке на 9 апреля 2020 года. За сутки число зараженных в крае увеличилось на 7. Всего в регионе, по данным правительства Приморья, 15 официально подтвержденных случаев заболевания Covid-19. Все они получили резолюция от новосибирской лаборатории «Вектор». Роспотребнадзор обнародовал данные о зараженных порционно. Сперва стало известно о трех новых пациентах инфекционного госпиталя.

- Среди заболевших – двое мужчин и одна женщина. COVID-19 официально подтвержден у жителя Находки, который вернулся из Америки, где проживал долгое время. Мужчина наблюдался дома и выявлен на ранней стадии заболевания. В другом случае под наблюдением врачей и на лечении – семейная пара. Муж вернулся из Москвы, где находился в командировке. Заболел сам и заразил супругу. Все заболевшие находятся в инфекционном госпитале, - сообщили в оперативном штабе.

Затем стало известно о том, что за сутки еще у четырех жителей Приморья подтвердился диагноз «коронавирус». Трое из новобранцев раньше имели статус «подозреваемых», однако, результаты лабораторного исследования оказались весьма однозначными. Вместе с ними на лечение отправился еще один человек.

В сухом остатке в регионе 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Двум из них удалось вылечиться, еще двое, к сожалению, скончались. Сейчас в госпитале закрыты на карантин больше 50 человек. Это не только зараженные, но и пять приморцев, которые находятся в статуте «подозрительных», а также контактный круг заболевших. Медики продолжают наблюдать за 8 тысячами приморцев, которые находятся на самоизоляции.

Напомним, 6 апреля губернатор Приморья Олег Кожемяко попросил председателя правительства России Михаила Мишустина запретить транзит граждан КНР из Москвы и других регионов нашей страны в Китай. Это поможет минимизировать количество иностранцев, которые въезжают на территорию края. Особенно речь идет о зараженных туристах. А пока власти Приморья втрое сократили количество авиарейсов из Москвы. Теперь в день из столицы во Владивосток будет летать только один самолет.

С 7 апреля в Приморье начинала работать пропускная система. Это касается тех, кому разрешено работать в период самоизоляции. Пропуск представляет собой SMS, которое говорит о том, что вам разрешено передвигаться по городу. Однако из-за несовершенности системы пока для выхода из дома достаточно иметь при себе паспорт и справку. Об этом сообщил зампред правительства Приморского края Сергей Максимчук.

Кстати, появление на улице без пропуска будет считаться игнорированием правил самоизоляции. К слову, 6 апреля депутаты одобрили штрафы для наших нарушителей.

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