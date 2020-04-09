Больше 300 приморцев, застрявших с грудными детьми в Таиланде, написали письмо Путину

Заложниками ограничения международных перелетов из-за угрозы распространения коронавируса оказались больше 300 жителей Дальнего Востока. Все они находятся в Таиланде. Пассажиры несостоявшихся рейсов, которые откладываются с 1 апреля, написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Жители Приморского края просят вернуть их на Родину. Среди ожидающих вылета есть женщины с грудными детьми и пожилые люди.

– Мы не знаем что делать. Не реагирует никто. Как уходящие корабли мы провожаем рейсы в Москву, Питер и Новосибирск. Владивосток вывозить не собираются, причем нас тут достаточно много – ведь с 4 числа ни одного борта на Владивосток не было,– поделилась в социальных сетях жительница Приморья.

Застрявшие в Таиланде туристы написали открытое письмо Владимиру Путину. Фото: facebook.com/Vladivostok

Как уверяют знакомые некоторых приморцев, есть среди ожидающих рейсы и медики, при чем с маленькими детьми. Как оказались работники сферы здравоохранения в разгар пандемии за границей, история умалчивает. По некоторым данным, приморских врачей, которые не могут вернуться на работу, а по прилету еще и окажутся на карантине, уже попросили написать заявления на отпуск без содержания или на увольнение.

Минтранс России сформировал предварительный график вылета россиян, застрявших за рубежом. Эвакуацию местных жителей координирует Рабочая группа экспертов Росавиации. Ближайший рейс во Владивосток запланирован на 10 апреля. В столицу Приморья смогут вернуться туристы из Токио. Также в пятницу в Бангкок должны прилететь 2 борта «Сибири», чтобы эвакуировать жителей Новосибирска и Иркутска. Информации о перелетах на Дальний Восток пока нет.

– Авиакомпания S7 Airlines готова нас вывозить, но им не дают лицензию. Между тем, никакой обещанной материальной поддержки мы не получали, заполнив все мыслимые и немыслимые анкеты на Госуслугах, в МИД и посольстве ... В сложившейся ситуации особенно ярко звучит фраза «мы своих не бросаем»,– констатировала туристка из Приморья.

Напомним, в похожей ситуации оказались и путешественники в Южной Корее. В транзитной зоне аэропорта Инчхон уже больше недели находятся жители Приморья. Среди них люди разных возрастов, включая семьи с малышами.

В Сеуле некоторые россияне ожидают вылета уже 8 дней. Фото: nvaleran

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