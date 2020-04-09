2020-04-09T05:49:27+03:00
Общество

Спасибо за Победу

Ветеранам Владивостока вручают подарочные сертификаты в аптеки
Диана ЛАЩЕНКО
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Подарки доставляются на дом с соблюдением всех мер предосторожности. Фото: vlc.ruПодарки доставляются на дом с соблюдением всех мер предосторожности. Фото: vlc.ru
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Администрация Владивостока приготовила подарок участникам Великой Отечественной войны в преддверии 75-й годовщины Победы. Каждый ветеран, проживающий в приморской столице, получит подарочный сертификат на сумму 7 тысяч рублей в одну из аптечных сетей города.

Традиция подарков от администрации Владивостока давняя. В этом году участникам Великой Отечественной войны вручат денежные сертификаты - такое пожелание высказали сами ветераны. Кроме того, в честь памятной даты ветеранов награждают юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

- Компании-подрядчику даны рекомендации, как в период сложной эпидемиологической обстановки доставлять подарки ветеранам. Сотрудник приходит в одноразовой маске и перчатках, минимизирует контакт с ветераном и сохраняет дистанцию, - отмечают в управлении по исполнению программ по поддержке населения.

На сегодняшний день во Владивостоке проживают 220 участников Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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