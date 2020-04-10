2020-04-10T10:25:01+03:00
Общество

Власти Приморья приняли решение, касающееся досрочного окончания учебного года

Специалисты разъяснили, отправят ли местных школьников на вынужденные каникулы
Милана СОКОЛ
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Школьники Приморья осваивают дистанционное обучение. Фото: Наталья МощанецкаяШкольники Приморья осваивают дистанционное обучение. Фото: Наталья Мощанецкая
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Правительство Приморья рассмотрело вопрос о возможности досрочного завершения учебного года в крае. В связи с эпидемиологической обстановкой в стране Минпросвещения России направило соответствующие рекомендации во все регионы. При этом местным властям в зависимости от уровня заболеваемости предлагалось отправить детей на досрочные каникулы или продолжить дистанционное обучение.

– В Приморье не планируется завершать досрочно учебный год. В ближайшее время малокомплектные школы приступят к обучению детей очно, остальные – продолжат в дистанционном формате - заявил губернатор края Олег Кожемяко во время заседания штаба по предотвращению распространения коронавируса в пятницу, 10 апреля.

Согласно рекомендациям Минпросевщения, специалисты регионального министерства образования решили продолжить учебу школьников. При этом с учетом мер по охране и здоровью детей, учебный процесс полностью должен быть переведен в дистанционный формат. При этом уроки должны проходить согласно календарному графику.

«КП-Владивосток» подробно рассказывала о дистанционном обучении, которое введено в крае с 6 апреля. Система пока еще до конца не отложена и самым маленьким жителям Приморья требуется помощь взрослых. Однако при желании освоить «дистанционку» вполне реально. Некоторые ребята уже даже успели подтянуть оценки.

– Подобное решение поможет детям успеть пройти запланированные темы, а в мае поработать на закрепление. В конце весны обычно проводится ряд контрольных. Досрочные каникулы предполагают увеличение учебных месяцев в следующем году, – прокомментировала учитель начальных классов одной из школ города Партизанска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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