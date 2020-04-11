2020-04-11T13:38:34+03:00
Общество

Губернатор Приморья побывал в кишащем тараканами тубдиспансере

На жуткие условия ранее пожаловался один из пациентов [видео]
Милана СОКОЛ
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Пациент пожаловался на обилие тараканов в туберкулезном диспансереПациент пожаловался на обилие тараканов в туберкулезном диспансереФото: принтскрин видео.
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Неприятные кадры с тарелкой, буквально кишащей тараканами, разместил в интернете пациент краевого противотуберкулезного диспансера. Филиал, в который попал больной, находится на улице 4-ой Флотской во Владивостоке. Шокирующее видео с насекомыми облетело социальные сети Приморья. В итоге с проверкой в медицинское учреждение приехал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Житель Приморья оказался в незавидном положении в ГБУЗ «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер». Как уверяет сам пациент, в медицинское учреждение он попал на изоляцию из-за пневмонии. При этом у мужчины взяли тест на коронавирус. По словам больного, у него хронический туберкулез, палату для него освобождали в экстренном порядке.

Пациент туберкулезного диспансера показал условия содержания.Видео: vdk_news

После скандального видео, мужчину перевели в другое отделение, а прославившийся в сети диспансер посетил глава края. Олег Кожемяко отметил ужасное состояние медицинского учреждения, констатировав, что в этом году было выделено 38 миллионов рублей для улучшения в филиалах. Краевые власти готовы увеличить бюджет, чтобы сделать косметический ремонт.

Губернатор поручил разобраться с насекомыми и провести в соответствующую обработку. Также рекомендовал организовать правильную подачу пищи, пообещав посетить диспансер через неделю, с очередной проверкой.

Губернатор приехал с проверкой в медицинское учреждение Приморья.Видео: kozhemiako.oleg

Стоит отметить, что для больных коронавирусом во Владивостоке предусмотрено размещение в Краевой клинической больнице №2. Пациентов с пневмонией определяют в стационар во Владивостокскую клиническую больницу №1. Ранее больных привозили и в пульмонологическое отделение краевой клинической больницы №1, однако по некоторым данным, отделение сейчас закрыто из-за пациента, у которого заподозрили коронавирус.

Власти планируют дополнительно развернуть 1000 коек на базе временных госпиталей во Владивостоке, Находке и Уссурийске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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