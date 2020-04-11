2020-04-11T12:20:36+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 11 апреля 2020 года составило 23

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом во Владивостоке на 11 апреля 2020 года
Милана СОКОЛ
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В Приморье выросло число заболевших коронавирусомВ Приморье выросло число заболевших коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Федеральный штаб по борьбе с распространением COVID-19 предоставил актуальные данные за сутки. По информации правительственного сайта СтопКоронавирус.РФ, число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 11 апреля 2020 года увеличилось на три человека и составило – 23. Эту информацию вскоре подтвердило и правительство Приморского края.

На данный момент коронавирус официально выявлен с помощью тестов еще у трех местных жителей.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заразились две женщины и мужчина, ранее он был в командировке в Москве. Также столицу Родины посетили, и супруги двух дам, от которых они и заразились. Все пациенты находятся сейчас под наблюдением врачей в инфекционном госпитале.

Всего в России за сутки выявлено 1667 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило –13584. Справиться с опасной инфекцией удалось 1045 пациентам, умерло –106 человек.

Во Владивостоке больных размещают в Краевой клинической больнице №2. Правительство намерено развернуть еще около 1000 коек во временных госпиталях в приморской столице, Находке и Уссурийске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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