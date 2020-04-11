Коронавирус во Владивостоке последние новости на 12 апреля 2020: три новых случая, роддом для больных и штрафы

Редакция «КП-Владивосток» рассказывает последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 12 апреля 2020 года. В Приморье продолжает расти число заболевших COVID-19. В регионе официально подтвердились три новых случая.

Тесты на коронавирус подтвердили заболевание еще у трех жителей Приморья. Как оказалось, опасная инфекция в регион в этот раз попала из Москвы. Две женщины заразились от своих мужей, которые ранее посещали столицу России. Еще один пациент также вернулся из поездки в Белокаменную.

Таким образом, общее количество официально выявленных случаев коронавируса в Приморье составило 23. При этом вирус не пощадил и детей, два маленьких пациента сейчас получают необходимое лечение в инфекционном госпитале. Кстати о детях, рожениц с подозрением на коронирус, теперь будут принимать во Владивостокском родильном доме №1.

Стоит отметить, что власти прилагают максимум усилий, чтобы сдержать рост заболеваемости в неблагоприятный период. В субботу во Владивостоке прошли первые рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции. Сотрудники полиции и административных комиссий разъясняли праздно слоняющимся горожанам об опасности и социальной ответственности. Большинство отделались предупреждениями, некоторым выписали протоколы.

Напомним, выход из дома без уважительной причины, или справки с работы грозит штрафом от 3000 до 5000 рублей. Власти уверяют, рейды теперь станут постоянными, так что во благо семейного бюджета не стоит нарушать закон.

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