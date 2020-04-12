2020-04-12T07:01:39+03:00
Общество

Застрявших в Сеуле приморцев начали регистрировать на рейс во Владивосток

Полеты будут выполнены авиакомпанией «Аврора»
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Туристов из России доставят во Владивосток и Хабаровск сегодня, 12 апреля. Фото: скриншот видео.Туристов из России доставят во Владивосток и Хабаровск сегодня, 12 апреля. Фото: скриншот видео.
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Россиян, застрявших в Республике Корея, должны вывезти домой уже сегодня, 12 апреля. Некоторые просидели в аэропорту 13 дней, и сейчас, когда идет регитрация на рейс во Владивосток, не могут поверить в происходящее.

Регистрация на спасительный рейс из Сеула во Владивосток.

Пока не все идет гладко. Пассажиры сообщают, что у кого-то из них пропал багаж. Из-за этого выдача посадочных затягивается.

Туристы из России просидели в аэропорту Сеула 13 дней.

Кроме этого, сегодня также будет выполнен рейс СеулХабаровск, на котором также разместят граждан России.

По информации Минтранса РФ, рабочая группа Росавиации продолжает формировать график рейсов для вывоза россиян, которые застряли за границей в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19.

«Учитывая остроту ситуации с гражданами России в Сеуле, предпринимаются меры для организации в ближайшие дни рейсов Сеул-Владивосток и Сеул-Хабаровск. В настоящее время рейсы формируются в рамках установленного алгоритма. Авиакомпании «Аврора» предложено проработать организацию этих рейсов», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что более 200 россиян застряли в аэропорту Сеула и не могут вернуться домой вот уже почти две недели. Из-за пандемии коронавируса с 27 марта авиасообщение России с другими странами закрыто, поэтому туристы вынуждены жить в аэропорту Инчхон. Часть россиян разместилась в транзитной зоне, а часть – в зоне регистрации. Среди них есть беременные женщины, дети и пожилые люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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