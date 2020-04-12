Застрявших в Сеуле приморцев начали регистрировать на рейс во Владивосток

Россиян, застрявших в Республике Корея, должны вывезти домой уже сегодня, 12 апреля. Некоторые просидели в аэропорту 13 дней, и сейчас, когда идет регитрация на рейс во Владивосток, не могут поверить в происходящее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/772562" frameborder="0"></iframe> Регистрация на спасительный рейс из Сеула во Владивосток.

Пока не все идет гладко. Пассажиры сообщают, что у кого-то из них пропал багаж. Из-за этого выдача посадочных затягивается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/772563" frameborder="0"></iframe> Туристы из России просидели в аэропорту Сеула 13 дней.

Кроме этого, сегодня также будет выполнен рейс Сеул – Хабаровск, на котором также разместят граждан России.

По информации Минтранса РФ, рабочая группа Росавиации продолжает формировать график рейсов для вывоза россиян, которые застряли за границей в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19.

«Учитывая остроту ситуации с гражданами России в Сеуле, предпринимаются меры для организации в ближайшие дни рейсов Сеул-Владивосток и Сеул-Хабаровск. В настоящее время рейсы формируются в рамках установленного алгоритма. Авиакомпании «Аврора» предложено проработать организацию этих рейсов», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что более 200 россиян застряли в аэропорту Сеула и не могут вернуться домой вот уже почти две недели. Из-за пандемии коронавируса с 27 марта авиасообщение России с другими странами закрыто, поэтому туристы вынуждены жить в аэропорту Инчхон. Часть россиян разместилась в транзитной зоне, а часть – в зоне регистрации. Среди них есть беременные женщины, дети и пожилые люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU