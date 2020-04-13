2020-04-13T01:48:48+03:00
Общество

Не дожил до очередного Дня Победы: в Приморье умер старейший ветеран

Ефим Моисеевич Гольдберг скончался на 107-ом году жизни
Милана СОКОЛ
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Старейший ветеран Приморья – Ефим Моисеевич ГольдбергСтарейший ветеран Приморья – Ефим Моисеевич ГольдбергФото: Милана СОКОЛ
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Старейший в Приморье ветеран Великой Отечественной войны в этом году уже не сможет встретить очередной День Победы. Ефим Моисеевич Гольдберг ушел из жизни в воскресенье, 12 апреля. 15 марта 2020 года участнику военных действий исполнилось 106 лет.

–У нас печальная новость. Сегодня, 12 апреля 2020 года, не стало нашего почетного председателя. Ефим Моисеевич Гольдберг ушел из жизни на 107-ом году жизни. Поэт, ветеран арктических походов на ледоколах и ветеран Великой Отечественной войны, танкист и офицер связи полка, комендант небольшого немецкого городка, дважды в жизни общавшийся с маршалом Жуковым, прожил яркую жизнь, полную подвигов, которых сам Ефим Моисеевич считал обычным делом и ничем особенным. Вечный покой и царствие небесное! – сообщают представители музея «Техника XX века в Приморском крае» на официальной странице в Инстаграм.

Ефим Моисеевич во время войны служил на танке Т-34, был офицером связи танкового полка и командиром роты. День Великой победы он встречал в Берлине. Ефим Гольдберг награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й степени и орденом Отечественной войны 2-й степени. Кавалер ордена Красной Звезды также получил медаль «За отвагу».

Ветеран Великой Отечественной войны приехал в Приморье в 1957 году. 25 лет Ефим Моисеевич проработал в Дальневосточном пароходстве, став ветераном арктических походов. На протяжении всей жизни Гольдберг писал стихи, продолжил заниматься творчеством, даже уйдя на пенсию. В свет вышли 5 поэтических сборников, книгу «Хотят ли русские войны», поэт презентовал буквально в прошлом году.

Ефим Моисеевич всю жизнь занимался творчеством Фото: Милана СОКОЛ

Ефим Моисеевич всю жизнь занимался творчествомФото: Милана СОКОЛ

В 2019 Ефим Моисеевич разделил с местными жителями скорбь и радость Великой Победы на праздновании 9 мая в музее «Техника XX века в Приморском крае». Даже в столь преклонном возрасте председатель выступал перед собравшимися, напоминая о важнейших исторических событиях Родины.

Редакция «КП-Владивосток» выражает искренние соболезнования родным и близким Ефима Гольдберга.

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Праздничное мероприятие состоялось в музее «Техника XX века в Приморском крае» (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

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