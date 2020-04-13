2020-04-13T05:15:11+03:00
Наука

Для человекоподобных роботов во Владивостоке начнут производить волосы и кожу с микроморщинами

На новые разработки в области искусственного интеллекта было выделено 200 миллионов рублей
Кристина ГРИН
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Robo-C - это человекоподобный робот, который умеет общаться с людьми, выражать эмоции. Фото: сайт Robo-C.Robo-C - это человекоподобный робот, который умеет общаться с людьми, выражать эмоции. Фото: сайт Robo-C.
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Дальневосточный фонд высоких технологий выделил 200 миллионов рублей на производство роботов. Так, во Владивостоке компания «Промобот» будет создавать элементы внешности для человекоподобных роботов Robo-C. Кроме того, компания займется исследованиями и разработками в области моделирования внешности. Для этого будут проводится эксперименты с полимерами для создания наиболее точной копии человеческой кожи. Примечательно, что речь идет даже о микроморщинах. Внешний вид будет максимально приближен к реальному человеку.

Как отмечают в Дальневосточном фонде, возглавит офис скульптор и дизайнер Петр Чегодаев. Вы можете узнать о нем больше после просмотра российских блокбастеров «Экипаж» и «Время первых». Петр Чегодаев принимал участие в создании спецэффектов для этих картин.

- «Промобот» - яркий игрок рынка, прибыльная, высокотехнологичная компания с профессиональной и мотивированной командой, которая оперативно реагирует на запросы аудитории. Например, сейчас компания уже запустила в продажу терминалы для дистанционного измерения температуры тела и роботов для бесконтактной диагностики здоровья человека, - отметил генеральный директор Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов. - 65% продаж компании приходится на зарубежные рынки. Это значит, что компания уже доказала значительный экспортный потенциал и является международным участником своего рынка, а не просто локальным игроком».

Вместе с тем, компания займется разработкой новой диалоговой системы. Она будет представлена уже летом. Все этапы разговора человека и робота настроят на нейронных сетях. В том числе речь и о выборе тем и ответов. По словам председателя совета директоров Promobot Алексея Южакова, это станет уникальным продуктом для мирового рынка роботехники.

СПРАВКА «КП»

Robo-C - это человекоподобный робот, который умеет общаться с людьми, выражать эмоции, подключаться к любым сервисам и приложениям. Дроид может иметь внешность любого человека - независимо от пола, возраста и национальности. «Лицо» Robo-C воспроизводит более 600 вариантов микромимики человека: робот может двигать глазами, бровями, губами, шеей и «мышцами» лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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