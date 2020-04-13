Оголодавших дальневосточников, застрявших в Таиланде, начали бесплатно кормить добросердечные тайцы

Заложниками «закрытого неба» в Таиланде оказались туристы со всей России, особенно много дальневосточников. Лишь по предварительным подсчетам, с начала апреля вылета ожидают больше 300 жителей Приморского края и больше 100 представителей Камчатки и Сахалина. У людей заканчиваются деньги, многие попросту не могут снимать в чужой стране жилье или заплатить за еду. Навстречу им пошли тайские власти и владельцы некоторых ресторанов. Корреспондент «КП-Владивосток» пообщался с земляками и узнал подробности происходящего.

Одной из первых тревогу забила жительница Владивостока Светлана, которая стала инициатором открытого письма президенту России Владимиру Путину. После отмены рейсов, женщина обратилась с жалобой в онлайн приемную главы государства и подробно рассказала о ситуации, в которой оказались застрявшие в чужой стране люди. Электронное обращение приняли, зафиксировали, но разрешить вопрос до сегодняшнего дня так и не удалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/772690" frameborder="0"></iframe> Туристы оказались заложниками ситуации в Таиланде.Видео: предоставлено очевидцами

– Владивосток просто закрыт. Нашего города, не было ни в каких списках со 2 апреля. На днях появилась надежда, что вывезут нас 15 апреля, но на рейс так и не появилась регистрация на Госуслугах. В графике до 20 апреля ни одного борта в Приморье не числится, какая-то безнадега, уже не знаем, куда обращаться, – рассказала женщина.

Светлана вместе с мужем два года копили деньги на отдых в Таиланде, заранее приобрели билеты и путевки, поэтому ждали поездку с нетерпением.

– Когда мы улетали 11.03, то компания S7 нас заверила, что проблем никаких не будет с возвратом. Все было достаточно спокойно, запретных мер не было установлено в мире, кроме Китая. До 31.03 мы благополучно отдыхали. Небольшие ограничения были введены в самом конце марта. Мы передвигались на арендованной машине без всяких препятствий. Поэтому риска никакого не видели, – поделилась жительница Владивостока.

По словам Светланы, среди застрявших в Таиланде, беременные женщины и мамочки с маленькими детьми, пожилые люди, которым нужна помощь врачей. Кто-то снимает недорогие апартаменты, кто-то вынуждено ночует в аэропорту, ожидая заветного рейса, которого нет. У некоторых туристов закончились деньги, русские организовали сбор средств на карты семей с детьми, которые оказались в самом незавидном положении. 8 апреля несколько сумок еды прямо в аэропорт доставили представители МИД России.

– Сейчас с питанием помогают и некоторые рестораны. В 5 часов раздают бесплатный ужин всем желающим, выстраиваются целые очереди – из местных жителей и наших туристов, – прокомментировала женщина.

Очередь из желающих подкрепиться. Фото: предоставлено очевидцами

Жительница Приморья рассказала также, что тайские власти пошли навстречу иностранцам и в вопросе продления виз. Дело в том, что за каждый лишний день пребывания полагается штраф. По словам женщины, 6 и 7 апреля возле миграционной службы собрались огромные очереди, около 600 человек. Естественно, что подобное скопление людей – не лучший выход в условиях эпидемии. Поэтому решено было автоматически продлить визы до 30 апреля.

Сейчас туристы продолжают заполнять всевозможные электронные формы в надежде на скорейшее возвращение домой. Есть среди них и пожилые люди, которые попросту не умеют пользоваться интернетом, поэтому число желающих улететь, может быть занижено. Дальневосточники создали отдельные чаты по регионам, где стараются друг друга поддерживать и обмениваться оперативной информацией.

У каждого путешественника своя история, кто-то всегда мечтал об отдыхе и решил не терять деньги, рискнув уехать в теплую страну. Кто-то приехал в Таиланд на лечение. Но всех россиян объединяет одно – желание вернуться на Родину. В сети набирает популярность хэштег – #застрявшиевтаиланде. Надеемся, что ситуация не станет критической и людей в ближайшее время эвакуируют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="486" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/772696" frameborder="0"></iframe> Россияне, застрявшие в Таиланде, просят вернуть их на Родину.Видео: dps_usk

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко ранее обратился к президенту России Владимиру Путину, с просьбой вывезти из-за границы жителей региона. В воскресенье вечером в Приморье прилетели 129 дальневосточников, которые застряли в Сеуле. Некоторым туристам пришлось буквально выживать в транзитной зоне аэропорта Инчхон, добывая еду и воюя за пледы и спальные места.

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