2020-04-13T10:14:08+03:00
Общество

Весеннее преображение

Работу коммунальных служб проинспектировал глава Владивостока Олег Гуменюк.
Михаил Абашев
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Каждый день на уборку выходит более 100 единиц спецтехники и сотни сотрудников СГТ. Фото: Евгений КУЛЕШОВКаждый день на уборку выходит более 100 единиц спецтехники и сотни сотрудников СГТ. Фото: Евгений КУЛЕШОВ
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Слова «санитарный двухмесячник» владивостокцы знают не понаслышке, уже привыкли. Но как быть, когда на весь апрель режим изоляции? Все в порядке, бригады рабочих муниципального предприятия «Содержание городских территорий» трудятся вовсю, закон это позволяет. Даже удобнее - опустевшие дороги, тротуары и другие общественные пространства моют и дезинфицируют в круглосуточном режиме.

Удостовериться в том, что весенняя уборка ведется качественно и во всех районах, глава Владивостока Олег Гуменюк решил в ходе рабочей поездки по городу.

И работа действительно ведется - с дорог и тротуаров сметают скопившуюся за зиму пыль и сухую листву. Ежедневно набирается около 40 тонн мусора. Все это вывозится с улиц города. Там, где недостаточно только пехоты, вооруженной метлами и лопатами, в бой идет спецтехника - большие и малые пылесосы, лееромочные и прочие машины.

- Важно, что наведение чистоты идет в круглосуточном режиме. Сейчас, во время всеобщей самоизоляции, часть работ дорожные службы могут проводить в дневное время, так как поток автотранспорта существенно ниже. Считаю, что целесообразно использовать это время для проведения масштабной городской уборки, - напутствовал работников Олег Гуменюк.

Работа кипит во всех районах города. Вот на Набережной улице с помощью «керхеров» моют тротуары, пылесосы убирают пыль и грязь с прибордюрной полосы. А вот бригада выходит на работу на улице Вилкова, струя воды смывает грязь с пешеходных дорожек. Кстати, каждый день на влажную уборку Владивостока городские службы расходуют около 80 тонн воды.

Рабочие и спецтехника уже посетили Лесной переулок, улицы Тухачевского, Маковского, микрорайон «Снеговая Падь» и многие другие адреса. Где-то, как, например, на улице 40 лет ВЛКСМ, пришлось поработать пилой - очистить косогор не только от слежавшейся травы и мусора, но и от упавших веток.

- Рабочие очищают дороги и тротуары, озеленители наводят порядок на клумбах, цветниках и косогорах. Вручную и с помощью спецтехники моют леера и автобусные остановки. Последние, к слову, ежедневно обрабатываются дезинфицирующими средствами. Также восстанавливаем дорожное ограждение, приводим в порядок знаки, очищая их от несанкционированной рекламы и устанавливая новые взамен пришедших в негодность, - рассказал руководитель СГТ Константин Цыбулин, сопровождавший градоначальника в поездке.

Олег Гуменюк проверил санитарное состояние районов. Фото: Евгений КУЛЕШОВ

Олег Гуменюк проверил санитарное состояние районов. Фото: Евгений КУЛЕШОВ

Местами приходилось восстанавливать дорожное ограждение. Например, в районе полуострова Басаргина на трассе Седанка - Патрокл. Всего под замену на объездной Владивостока пойдет около 4 километров ограждений.

- В первую очередь восстанавливаем ограждение после дорожно-транспортных происшествий. Подобные работы проводятся во всех районах города, - подчеркнул начальник отдела спецподразделения по обеспечению безопасности дорожного движения МБУ «СГТ» Игорь Тарасенко.

Свою инспекцию глава Владивостока закончил новыми поручениями. Особое внимание распорядился уделить обрезке деревьев, а также поручил незамедлительно приступить к восстановительному ремонту дорог после зимы.

- Выйти на восстановительный ремонт дорог службы смогут ориентировочно на следующей неделе. Ожидается, что в это время начнут работу асфальтовые заводы, - отметил заместитель начальника управления дорог и благоустройства Юрий Трунов.

Восстановительным ремонтом на десятках улицах краевого центра займутся городское предприятие «Содержание городских территорий» и пять сторонних организаций, которых для этих работ привлекает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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