2020-04-14T02:22:16+03:00
Общество

Коронавирус на Сахалине, последние новости на 14 апреля 2020 года: Covid-19 подозревают еще у пяти человек

Коронавирус на Сахалине, последние новости на 14 апреля 2020 года: 6 человек вылечились, еще шесть до сих борются с вирусом
Кристина ГРИН
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Последние новости о ситуации с коронавирусом на Сахалине на 14 апреля 2020 года, самые важные события.Последние новости о ситуации с коронавирусом на Сахалине на 14 апреля 2020 года, самые важные события.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Последние новости о ситуации с коронавирусом на Сахалине на 14 апреля 2020 года, самые важные события. Коронавирус на Сахалине, последние новости на 14 апреля 2020 года: в регионе зарегистрировали 12 случаев заражения. По данным областного правительства, из них шестерым уже удалось вылечиться, победив болезнь. Шесть человек до сих пор находятся под присмотром врачей, пока анализы показывают наличие заражения Covid-19.

Как сообщил Валерий Лимаренко, глава области, в своем аккаунте в инстаграме - еще у пяти человек специалисты подозревают заболевание. Он отметил, что скорее всего результаты их анализов после повторного исследования будут положительными.

- Сотрудники минздрава и Роспотребнадзора выявили круг контактных лиц – все они находятся под наблюдением медиков, - отмечают в пресс-службе правительства Сахалинской области. - Чтобы не допустить распространения коронавируса по островам, все прибывающие в Сахалинскую область вместе с семьями должны находиться на двухнедельном карантине в домашних условиях или обсерваторе.

Напомним, что с 31 марта на территории Сахалинской области действует режим всеобщей самоизоляции. Позже, по распоряжению президента страны Владимира Путина, апрель сделали полностью нерабочим месяцем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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