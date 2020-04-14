Ракетно-космический комплекс «Морской старт» получил статус резидента свободного порта Владивосток

«Морской старт» получил статус резидента свободного порта Владивосток. Речь о компании, которая носит одноименное с космодромом название. Как сообщают в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока, она займется обслуживанием ракетно-космического комплекса. Напомним, что буквально полторы недели назад космодром перебазировался из США в Приморский край.

- Оформление соглашения с компанией по обслуживанию плавучего космодрома «Космический центр «Морской старт» о присвоении ей статуса резидента свободного порта Владивосток завершено, что теперь позволит реализовать проект с помощью созданных Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики мер государственной поддержки, - рассказывает Александр Козлов, глава Минвостокразвития. - И министерство, и подведомственная ему Корпорация развития Дальнего Востока продолжат сопровождение этого уникального, как минимум в масштабах нашей страны, проекта.

ООО «Космический центр «Морской старт» официально зарегистрировали в феврале в Приморском крае. 100% акций были переданы авиакомпании «Сибирь», которая входит в группу S7. В ее задачи теперь входит обслуживание космодрома. А пока в Славянском судоремонтном заводе проводят реконструкцию морского пускового комплекса.

Новый статус резидента даст возможность обеспечивать техобслуживание и ремонт судов плавучего космодрома, применяя налоговые льготы, в том числе при помощи организации зон таможенного контроля.

- Этот механизм выгоден для развития бизнеса дальневосточных инвесторов. Сегодня на участках резидентов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития создано 20 зон таможенного контроля для применения таможенной процедуры СТЗ, из них около десяти – в Приморском крае. Постоянная зона таможенного контроля позволяет пользоваться данной льготой и экономить благодаря данной преференции, - сказал Аслан Канукоев, генеральный директор АО «КРДВ».

СПРАВКА

Свободный порт Владивосток (СПВ) - это территория, которая пользуется особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования. Режим СПВ распространен на 22 муниципалитета пяти регионов Дальнего Востока: Чукотского автономного округа, Камчатского, Хабаровского, Приморского краев и Сахалинскую область. Резидентами СПВ уже стали более 1800 инвесторов с проектами, рассчитанными на вложения свыше 831 миллиарда рублей и создание 81,1 тысячи рабочих мест.

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