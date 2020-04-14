«С возвращением домой»: в Артеме выбрали нового градоначальника

14 апреля депутаты думы абсолютным большинством голосов избрали на пост мэра Артемовского городского округа Вячеслава Квона. Он в торжественной обстановке принес присягу и официально вступил в должность. Конкуренцию ему составляли еще три кандидата. В политической гонке участвовали безработный Александр Бухтияров, Вячеслав Гнездилов – медицинский представитель отделения «Восточная Сибирь» ООО «Гедеон Рихтер Фарма», и Сергей Казначеев - старший менеджер по продаже ООО «РостЛайн Агросервис». Тем не менее, более убедительным оказался Вячеслав Квон.

Одним их первых поспешил поздравить нового градоначальника Игорь Чемерис.

- Поздравляю с возвращением домой – в родной город Артем – в должность законно избранного главы Артемовского городского округа! Артем в вашем лице наконец-то получил руководителя, которого так долго ждал и по-настоящему заслуживает. Главу, добросовестно выполняющего свои главные обязанности – заботиться о жизни, здоровье, благополучии и развитии артемовцев, стремящегося вывести Артемовский городской округ на качественно новый уровень. Абсолютно уверен, что вам эти задачи под силу! Со своей стороны, готов работать вместе с вами на благо родного города и его жителей! – написал в своем аккаунте на Facebook Игорь Чемерис, депутат Законодательного собрания Приморского края.

Напомним, что для Вячеслава Квона должность мэра не дебютная. В 2016 году он сидел на кресле главы Спасска-Дальнего. Ему удалось завоевать прочную и безукоризненную репутацию, поэтому ему пророчили мэрство и в других приморских городах. Начиналась же карьера политика с Артема. В 2008 году он был депутатом местной думы. Уже в 2012 году ему удалось стать председателем народных избранников. А в марте 2020 года Вячеслав вернулся в Артем, чтобы занять должность врио градоначальника Артема после того, как Александр Авдеева написал заявление по собственному желанию.

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