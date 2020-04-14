2020-04-14T13:43:06+03:00
Общество

Малышей берут под присмотр

С 13 апреля во Владивостоке увеличили количество дежурных групп в детсадах.
Кристина ГРИН
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Всего в краевой столице открыто 28 групп в 11 дошкольных учреждениях. Фото: vlc.ruВсего в краевой столице открыто 28 групп в 11 дошкольных учреждениях. Фото: vlc.ru
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Во Владивостоке выросло количество детских садов с дежурными группами. С понедельника, 13 апреля, их уже одиннадцать. Причина понятна: поскольку в Приморье увеличивается число людей, которым разрешено работать во время самоизоляции, соответственно, потребность оставить ребенка тоже растет.

Всего с понедельника в городе работают 28 дежурных групп. Сначала они были открыты в детских садах № 12, 42, 116, 121, 151 и 154, теперь к ним добавились дошкольные учреждения № 27, 41, 68, 145 и 158. Чтобы записать ребенка, следует звонить на телефон «горячей линии» 8-924-128-84-15.

Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, посещать дежурные группы могут дети:

- медицинских работников (медицинских учреждений и аптечных организаций);

- сотрудников организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств;

- сотрудников организаций, обеспечивающих товарами первой необходимости;

- специалистов непрерывно действующих организаций;

- специалистов организаций, осуществляющих неотложные ремонтные работы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Школы Владивостока продолжают работу в дистанционном режиме. Ранее родители школьников, имеющих право на бесплатное питание, уже получили продуктовые наборы. Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, с 13 апреля в муниципальных общеобразовательных учреждениях начнется выдача второй парии продуктовых наборов. Графики выдачи будут размещены на сайтах школ.

Фото: Мария Стеблянко

Фото: Мария Стеблянко

ИСТОЧНИК KP.RU

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