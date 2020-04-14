2020-04-14T14:10:57+03:00
Общество

Мэр Владивостока задекларировал «Харлей», «Прадик» и 2,5 миллиона зарплаты

Олег Гуменюк подал налоговую декларацию за 2019 год
Милана СОКОЛ
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На должности мэра Олег Гуменюк уже больше годаНа должности мэра Олег Гуменюк уже больше годаФото: Милана СОКОЛ
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Глава Владивостока отчитался перед налоговой о доходах, полученных в 2019 году. Согласно декларации, Олег Гуменюк заработал 2 503 976,14 рублей за год. Сумма не астрономическая за столь серьезную должность и груз ответственности. Но и маленькой зарплату мэра не назовешь, в среднем градоначальник получает за месяц 208 664 рубля.

Из налоговой декларации следует, что в собственности у Олега Гуменюка есть жилой дом, площадью 245,4 квадратов и земельный участок 227 квадратов. Еще два участка – 3609 и 384 квадратных метров градоначальник взял в аренду.

Владеет глава города и тремя шикарными гаражами, которые даже больше дома и скорее напоминают ангары, или спортивно-технические объекты. Их площадь – 447,9; 472,3 и 205,6 квадратных метров. Указал мэр в декларации и недостроенное помещение общего пользования – 372 квадрата, а также нежилое строение – 18,1 квадратных метров.

Из транспортных средств зарегистрированы на мэра Toyota Land Cruiser Prado, мотоцикл Harley-Davidson XL883N и полуприцеп тракторный.

Детей и жены в налоговой декларации не числится. В качестве основного дохода указана зарплата за период с 1 января по 31 декабря 2019 года. При этом глава города отметил, что не приобретал за это время никакой недвижимости.

Напомним, Олег Гуменюк был назначен первым заместителем главы администрации Владивостока 22 декабря 2018 года. Но поскольку его предшественник к тому времени ушел в отпуск с последующим увольнением, то до самого конкурса на должность мэра Гуменюк был ИО. Официально его избрали градоначальником 28 марта 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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