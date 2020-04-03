Стартовал ремонт подпорных стен Владивостока

На Тунгусской, 69, строителям предстоит возвести подпорную стену длиной чуть больше 79 метров с переменной высотой от 3,6 до 4,2 метра. На Ватутина, 4, строят 60-метровую стену высотой до 3 метров. А конструкция на Муравьева-Амурского, 5, состоит из двух частей, каждая из которых длиной около 15 метров с переменной высотой от 1,5 до 2,5 метра.

Каждую конструкцию оснастят дренажем для отвода воды после дождя, чтобы предотвратить ее разрушение.

- На объектах ведется монтаж армокаркасов и блоков, а также заливка фундаментов. Все три стены будут выполнены из унифицированных дырчатых блоков с орнаментом, - прокомментировал заместитель начальника городского управления дорог и благоустройства Сергей Сурменко.

Позже начнется ремонт подпорной стены на улице Русской, 15. Задержка связана с поставкой унифицированных дырчатых блоков для ремонта.

В этом году во Владивостоке также запланирован ремонт подпорных стен по адресам: Зои Космодемьянской, 7, Пологая, 63, Светланская, 109, и Светланская, 207. Сейчас ведется поиск подрядных организаций.