2020-04-15T08:18:38+03:00
Общество

Русский остров закрывают на карантин

Проезд по мосту на остров оставят только для местных жителей, это же касается и паромов на Попова и Рейнеке
Сергей БАЛАНОВ
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Русский остров закрывается от материкаРусский остров закрывается от материкаФото: Сергей БАЛАНОВ
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С 17 апреля посещение островов Русский, Попова и Рейнеке будет ограничено, сообщили в мэрии Владивостока. Попасть на острова или выехать оттуда смогут только граждане, следующие к месту проживания, работы или лечения.

Основанием для проезда на Русский остров станут гражданский паспорт с отметкой о регистрации, справка с места работы или направление к врачу. В противном же случае нарушителей режима самоизоляции ждет штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

- Для выявления лиц, нарушающих режим самоизоляции, будут осуществляться рейдовые мероприятия, - пояснил заместитель главы администрации Владивостока Сергей Русских.

Сегодня на острова Попова и Рейнеке можно попасть только на катере, на Русский остров – по мосту через Босфор Восточный. В мэрии пояснили, что на въезде на Русский мост с 17 апреля будет стоять патруль, проверять документы. Отъезжающих на Попова и Рейнеке патруль будет проверять на вокзале прибрежных сообщений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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