2020-04-15T08:32:41+03:00
Общество

Коронавирус на Колыме, последние новости на 15 апреля 2020 года: диагноз Covid-19 подтвердился у 15 старателей артели

Коронавирус на Колыме, последние новости на 15 апреля 2020 года: всего в регионе вылечиться удалось одному зараженному
Кристина ГРИН
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Последние новости о ситуации с коронавирусом на Колыме на 15 апреля 2020 года, самые важные событияПоследние новости о ситуации с коронавирусом на Колыме на 15 апреля 2020 года, самые важные событияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Последние новости о ситуации с коронавирусом на Колыме на 15 апреля 2020 года, самые важные события. Губернатор Магаданской области Сергей Носов рассказал о том, что диагноз Covid-19 подтвердился у 15 старателей артели «Кривбасс». Болезнь у каждого протекает по-своему: у кого-то симптомы ОРВИ, у двух выявлена двухстороння пневмония. Четверых золотодобытчиков вскоре доставят в Магадан вертолетом.

- Действительно, у нас сегодня диагноз подтвердился у 15 вахтовиков, - подтвердил информацию корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Артем Битков, руководитель пресс-службы правительства Магаданской области.

Власти сейчас принимают решение, чтобы усилить контроль в аэропорту Магадана. Разумеется, всех старателей будут направлять на двухнедельный карантин в обсерватор или гостиницу. Глава Колымы также отметил, что лишь после прохождения всех необходимых мер можно будет говорить о возвращении вахтовиков на работу. Важно позаботиться как о здоровье старателей, так и об экономике региона, львиная доля которой лежит на плечах золотодобытчиков.

Напомним, что сперва в Ягоднинском округе коронавирус подозревали у 9 старателей артели. Первый заболевший уже получает кислородную поддержку. Всех зараженных вскоре доставят в инфекционный госпиталь Магадана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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