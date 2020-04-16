2020-04-16T03:57:39+03:00
Общество

Иммунитет приморцев во время эпидемии поднимет свежая милоградовская молочка

Продукция компании «Милоградовское» на рынке уже 20 лет и хорошо знакома местным жителям [интервью]
Милана СОКОЛ
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Гордость предприятия – 400 племенных коров голштинской породы. Фото: пресс-служба ЗСПКГордость предприятия – 400 племенных коров голштинской породы. Фото: пресс-служба ЗСПК
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Во времена, когда жителям Приморья особенно нужна поддержка местных производителей, не перестает работать и одно из старейших предприятий края – ООО «Милоградовское». Молочная продукция компании, представленная на рынке уже 20 лет, пользуется спросом и не нуждается в рекламе. Широкий ассортимент хорошо знаком местным жителям. Станет ли новый сезон чем-то исключительным, на этот вопрос ответил директор компании Сергей Редькин.

ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ МЕСТ

– Основной плюс нашего производства – вся продукция перерабатывается на собственном молокозаводе с помощью высокотехнологичного оборудования. Молоко получаем от наших коров голштинской породы, которых сейчас 400. И в процессе животноводства, и при производстве практически полностью исключен человеческий фактор. Это позволяет добиться действительно отличного качества.

Да и само хозяйство расположено в Ольгинском районе, который признан в крае самым экологически чистым. Наверное, все знают нашу речку Милоградовку, которая славится каньонами и чистейшими водопадами.

– Корма для животных закупаете или выращиваете?

– Хозяйство обеспечено посевными площадями для выращивания качественной кормовой базы. В летний период животные пасутся на просторной территории. Для коров созданы благоприятные условия содержания. За счет этого в 2020 году на 20% выросла продуктивность.

В этом году уже приготовлено все необходимое для посева – семена, удобрения, средства защиты растений. Также подготовлена техника, в общем, находимся в боевом настрое. Ждем, когда установится благоприятная погода. Она нас в этом году не радует.

НУЖНО ПОНИМАНИЕ СО СТОРОНЫ ЧИНОВНИКОВ

– С какими трудностями столкнулись в этом сезоне?

– На сегодняшний день остро стоит вопрос с обеспечением топливом. Ведь для полевых работ мы используем много горючего. Надеялись, что вслед за падением цен на нефть, произойдет и уменьшение стоимости топлива, однако этого не произошло. На заправке в селе Милоградово литр дизеля стоит 54,57 рублей. Надеемся получить скидки на стоимость электроэнергии. Потребление 1 киловатта электрической энергии стоит 6,31 рублей. Учитывая, что оборудование современное и все больше энергоемкое, суммы выходят значительные.

– Где сейчас продается Ваша продукция?

Каждый день продукция развозится по многим районам Приморья, от Владивостока до Дальнегорска. Помимо продажи в магазинах и супермаркетах ведется и выездная торговля. Сейчас пытаемся решить вопрос с одной из самых популярных точек, которая была у нас на протяжении 11 лет на Океанском проспекте, 111, во Владивостоке. Но на данный момент пока не можем получить разрешение на торговлю здесь. Хотя ощущаем поддержку и понимание со стороны Министерства торговли Приморского края, урегулировать проблему в короткие сроки пока не удается.

ДЕФИЦИТА НЕ БУДЕТ

– Наблюдается ли снижение покупательского спроса в связи с режимом самоизоляции?

– Пока в торговых сетях объемы продаж удерживаются. Теряем именно на выездной торговле, ведь мы предлагаем нашу продукцию по низким ценам и уже наработали за годы постоянных покупателей. Из-за ситуации с коронавирусом спрос в этих точках стал меньше.

– Ваш прогноз: хватит ли приморцам вкусного и полезного молока?

– На сегодняшний день край обеспечивает себя молочной продукцией собственного производства на 30%. Учитывая это, правительство Приморского края уделяет сейчас много внимания развитию отрасли молочного животноводства, если эта тенденция сохранится, то мы сможем производить больше вкусного и качественного продукта. Приморцы соответственно смогут приобретать полезную продукцию. В условиях пандемии очень важно укреплять иммунитет, постараемся помочь в этом жителям края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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