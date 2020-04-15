На известного фитнес-тренера напали с ножом в Приморье

Известный в спортивных кругах Приморья фитнес-тренер попал в больницу с ножевым ранением. На Евгения напали 14 апреля, ранили в область сердца. Спортсмена прооперировали, состояние у него тяжелое, но стабильное. По словам близких, имя нападавшего уже известно.

Евгения знают многие жители Приморья, особенно те, кто дружит со спортом. Он неоднократно становился участником и призером различных краевых соревнований, а в прошлом году был признан "самым популярным тренером" в престижном конкурсе Fitlove awards. .

В социальных сетях Приморья уже появился призыв с просьбой помочь семье спортсмена, который получил ножевое ранение в область сердца. Родственники пострадавших благодарят всех за проявленное беспокойство и слова поддержки, отмечая, что на данный момент финансовая помощь пока не требуется.

– Евгения перевели из реанимации в хирургическое отделение, сам кризис на данный момент миновал. Если в будущем, не дай Бог, понадобится помощь на клапаны или что-то еще, мы дадим знать, – поделилась мама пострадавшего.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Находке, все случилось около спортивного комплекса «Портовик». На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции и бригада скорой помощи. Сотрудники полиции опросили очевидцев.

– По данному факту следственным отделом ОМВД России по Находке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «з» частью 2 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия), – прокомментировала пресс-служба ведомства.

Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства. Расследование продолжается, назначено проведение ряда экспертиз.

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