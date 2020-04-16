Производитель элитного картофеля в Приморье взялся за пивоваренный ячмень

Среди краевых предприятий, работники которого трудятся не покладая рук даже в условиях пандемии, – ООО «Пуциловское», расположенное в Уссурийском городском округе. «КП-Владивосток» удалось связаться с директором сельскохозяйственного предприятия Вячеславом Виноградовым и узнать о планах на предстоящий сезон.

ООО «Пуциловское» хорошо известно в первую очередь как сертифицированное семеноводческое хозяйство по выращиванию картофеля класса «Элита». На сегодняшний день компания готова предложить местным потребителям порядка 10 сортов. Помимо картофеля предприятие занимается семеноводством новых для нашего региона сортов пшеницы, ячменя и сои. Летом 2019 года компания приступила к выращиванию опытных образцов пивоваренного ячменя.

– Оказывают ли влияние на вашу деятельность скачки валют, коронавирус, чувствуете ли снижение покупательской активности?

– Надо признать: курс валюты сказался на стоимости средств защиты растений. С 1 апреля поставщики подняли цены примерно на 20%. А из-за эпидемии мы столкнулись с небольшими срывами в поставках запасных частей и оборудования из Китая и Европы. Но что касается спроса на продукцию, то он не снижается.

Тем более мы стараемся держать цены на уровне прошлого года. В феврале реализовали все заготовленные партии продовольственного картофеля, лука репчатого и свеклы. А сегодня уже начали поступать заявки от предприятий на приобретение семенного картофеля, ячменя и сои.

– Какие направления для вас наиболее перспективные сегодня?

– Картофель – второй хлеб. Министерство сельского хозяйства Приморского края уделяет большое внимание качеству посадочного материала, поэтому семенной картофель класса «Элита» стал еще более востребован. Спрос также хороший на элитные семена сои. Ну и пивоваренное направление активно развивается.

- Какие перспективы по выращиванию пивоваренных ячменей?

- В прошлом году провели переговоры по поставке ячменя на завод «Балтика» в Хабаровск и на владивостокский завод «Эфес Пилснер». Летом 2019 года приступили к выращиванию опытных образцов пивоваренного ячменя селекции швейцарской компании «Сингента». Были отобраны два лучших образца. Еще один сорт ячменя отобран селекции компании «Аккерманн Заатцухт». Сейчас со всеми заключены лицензионные договоры на право производства семенного материала. И в этом году приступаем уже к масштабному производству. Посев ячменей планируется на площади 160 гектаров.

– Что служит залогом хорошего урожая?

– В первую очередь это подготовка почвы, внесение минеральных удобрений, необходимых для развития растений и реализации заложенного потенциала сорта. Также важны своевременная защита от болезней и вредителей и качество самого посадочного материала. Все это – гарантия качества нашей продукции.