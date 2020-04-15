2020-04-15T12:18:18+03:00
Общество

«Я не помню, кто я»: из-за аварии на трассе Артем-Находка женщина стала человеком без прошлого

Ее сбил на машине неизвестный водитель, в результате она потеряла память
Кристина ГРИН
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Уже неделю она лежит в больнице с черепно-мозговой травмой.Уже неделю она лежит в больнице с черепно-мозговой травмой.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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7 апреля стало для жительницы Приморья роковым днем. На часах примерно девять вечера. В это время она шла по трассе Артем-Находка-порт Восточный. Внезапный удар. Сильная боль. И вот она на больничной койке с черепно-мозговой травмой. Результат ДТП, виновник которого скрылся с места преступления. Вероятно, нести ответственность за аварию водитель не планировал.

А вот женщине происшествие «подарило» не только травму, но и лишило памяти. Сейчас дальневосточница не знает, кто она, есть ли у нее дети, супруг и друзья. Вообще - прошлое. Эта история, как не печально, стала некой альтернативной версией госпожи «никто». И она могла бы раз и навсегда поставить крест на жизни и судьбе человека, если бы не сотрудники полиции и волонтеры.

На протяжении недели активисты распространяли в сети информацию о женщине, чтобы найти хоть кого-то из ее родных и близких. Сведений о ней было немного. Кроме канцеляризма, вроде: «была одета черную куртку, темные штаны, зеленую безрукавку и светлую вязанную шапку», при себе у нее было достаточно много ювелирных украшений. Не похожа была пострадавшая в аварии на бездомную или маргинальную женщину.

- Никаких документов при себе у нее не было, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Кристина, волонтер «Примпоиска». – Поэтому мы обратились за помощью к неравнодушным горожанам. Женщина в сознании, но, действительно, ничего не помнит. Лишь изредка говорит, что не знает, кто она. Сейчас находится под присмотром врачей.

Семь дней волонтеры, да и сама женщина, гадали. Первые – кто она, вторая – кто я. К счастью, эта история оказалась со счастливым концом. Личность пожилой горожанки установлена. Хочется верить, что родные помогут в реабилитации, и вскоре к дальневосточнице вернется память. Теперь осталось найти виновника ДТП, который должен будет ответить в суде за аварию и за то, что едва не погубил человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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