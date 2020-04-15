6,5 тысяч семей обзавелись жильем по программе «Дальневосточная ипотека»

За четыре месяца действия проекта в 13 банков-участников программы подано 23,3 тысячи заявок на получение ипотеки под 2% годовых. К настоящему моменту в ДФО заключено более 6,5 тысячи договоров на общую сумму 22,7 млрд рублей. Данные по реализации программы "Дальневосточная ипотека", инициированной президентом России, сообщил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) Сергей Ховрат.

По его словам, программа создала спрос на жилье на Дальнем Востоке, чтобы его удовлетворить регионы прорабатывают с застройщиками вопросы возведения новых жилых комплексов. Учитывая ситуацию, сложившуюся в экономике в связи с пандемией, с целью усиления поддержки тех, кто взял кредит на покупку недвижимости, президентом РФ принято решение о повышении предельного размера ипотечного кредита, по которому заемщики могут воспользоваться кредитными каникулами. Эта мера поддержки учитывает разницу цен на жилье в регионах. В ДФО, где стоимость покупки недвижимости одна из самых высоких, предельный размер займа повышен в два раза и теперь соответствует 3 млн рублей, такой же порог действует для Московской области и Санкт-Петербурга.

Напомним, средний размер кредита по программе «Дальневосточная ипотека» установился на уровне 3,47 млн рублей.

«Это означает, что при необходимости большая часть дальневосточных семей, участвующих в программе, смогут воспользоваться правом временно приостановить исполнение своих обязательств по договору ипотеки. Кредитные каникулы – необходимая и своевременная мера господдержки, которая поможет преодолеть возникшие сложности, не отказываясь от перспективы приобретения собственного жилья», - сказал Сергей Ховрат.

Лидирующие позиции по количеству заключенных договоров сохраняют республика Саха (Якутия) - 1741 договор на сумму 6,7 млрд рублей и Приморье - 1780 льготных договоров на сумму 6,5 млрд рублей. Далее в рейтинге следуют Бурятия (в республике заключили 820 договоров на сумму 1,9 млрд рублей), Хабаровский край (747 договоров на сумму 2,5 млрд рублей), Амурская область (545 договоров на сумму 1,7 млрд рублей), Забайкальский край (432 договора на сумму 1,2 млрд рублей) и Сахалинская область (387 договоров на сумму 1,8 млрд рублей).

На минувшей неделе в программу включился «РОСБАНК», его отделения представлены в Приморье, Хабаровске и Южно-Сахалинске.

Напомним, по итогам V Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству разработать программу «Дальневосточная ипотека». Всего через три месяца – 7 декабря 2019 года – проект заработал. Цели программы - обеспечить возможность для молодежи приобрести доступное жилье и поддержать строительство своего жилья получателями «дальневосточного гектара».

Разумеется, поначалу проект развивался не без шероховатостей.

- Банки не отказывают использовать материнский капитал для решения вопросов, связанных с ипотекой. Просто процедура получения средств чрезмерно усложнена и создает проблемы для людей. Здесь вы абсолютно правы. Вне всяких сомнений нужно эту ситуацию менять, - сообщил 19 декабря Владимир Путин во время пресс-конференции с представителями СМИ. - Нужно уменьшать количество дней, которые требуются сегодня для того, чтобы внести средства материнского капитала в качестве первичного вклада в ипотеку или погашения ипотеки.

Благодаря активному участию большого количества управленцев, в том числе президента, «Дальневосточная ипотека» приобрела популярность.

Портал «Твой Дальний Восток» выпустил видеоролик, где детально, что называется на пальцах, рассказывается о том, как взять ипотеку под 2% годовых.