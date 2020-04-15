Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 16 апреля 2020: отмена Первомая, Пасха в режиме «онлайн» и новые зараженные

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 16 апреля 2020 года, самые важные события. По данным регионального правительства, в Приморском крае зарегистрировано 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 15 числа диагноз подтвердился у четырех человек – трех женщин и одного мужчины.

- Двое пациентов обозначены, как контактные с людьми, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Еще двое въехали в Приморье из других стран, – пояснили в правительстве.

В сухом остатке сейчас в регионе коронавирусом болеет 31 человек, двое из них –дети. Ранее трем пациентам удалось победить заболевание, их уже выписали из больницы, потому что они больше не представляют опасности для населения. Два случая оказались, к сожалению, с летальным исходом. Болезнь развивалась слишком стремительно. Спасти их не удалось.

Стало известно и от том, что правительство Приморья из-за сложной эпидемиологической ситуации приняло решение отменить демонстрацию на 1 мая. Вместе с тем, Парад Победы пройдет, согласно календарю. Администрация Владивостока уже обнародовала график репетиции парада и список улиц, которые будут заблокированы из-за подготовки к военно-патриотическому мероприятию.

Более того, Олег Кожемяко, губернатор региона призвал горожан оставаться дома и не ходить в церковь на Пасху. По мнению главы, это ничем не оправданный риск, который может сделать пасхальное воскресенье роковым. Оперативный штаб, кстати, уже временно приостановил посещение храмов и прихрамовых территорий из-за угрозы распространения коронавируса

В завершения к жителям Приморья обратились врачи, которые призвали горожан соблюдать режим самоизоляции.

- Это вирус агрессор, он летучий, длительное время сохраняется во внешней среде. Справиться с ним способны не просто дезсредства, а спиртосодержащие дезинфицирующие средства, - рассказывает Наталья Бурма, заведующая детским инфекционным госпиталем Владивостокской клинической больницы №2. -Нельзя недооценивать ситуацию, нельзя пренебрежительно относиться к полученной информации. Необходимо максимально обезопасить себя и своих близких от возможного заражения.

В пресс-службе правительства напоминают, в Приморье продолжает действовать режим полной самоизоляции. За нарушение правил власти предусмотрели наказание в виде штрафа. Для физических лиц - от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических – уже от 30 до 50 тысяч рублей.

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