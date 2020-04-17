«Пропустим вперед женщин и стариков»: на спасительный рейс из Таиланда во Владивосток попадут не все

Правительство Приморского края озвучило дату эвакуации, застрявших в Таиланде жителей Дальнего Востока. Предварительно рейс назначен на 18 апреля, однако корректировки в расписание еще может внести Минкомсвязи РФ. Согласно официальной информации, за туристами отправится Airbus A320 компании S7, вместимостью меньше 200 пассажиров. При этом на Родину хотят вернуться лишь по предварительным подсчетам уже больше 400 человек.

«КП-Владивосток» на связи с некоторыми из тех, кто волею судьбы оказался в Таиланде, после закрытия воздушного сообщения. Редакция уже писала, что люди оказались заложниками ситуации и мечтают вернуться домой. По предварительным спискам, которые создали сами дальневосточники, стало ясно, что далеко не все вместятся в самолет, запланированный на 18 число. На борту 156 мест в эконом-классе и 8 в бизнесе.

– Понятно, что желающих гораздо больше, чем посадочных мест. Отменили уже минимум четыре самолета, а взамен прилетит один. Уже совещались по этому поводу с земляками. Будем ориентироваться на месте, в аэропорту. Надеюсь, что человечность возьмет вверх. Пришли к выводу, что в первую очередь нужно пропускать на самолет женщин с маленькими детьми, инвалидов и стариков. А более здоровые, и те, у кого финансы позволяют, будут дожидаться следующего рейса, – поделился Сергей из Владивостока.

Люди приехали в аэропорт в надежде на рейс. Фото: предоставлено очевидцами

Мужчина вместе с женой и сыном находится в Таиланде с 9 марта. Домой семья пытается улететь с 8 апреля.

– Жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Иркутска вывозят, а про Дальний Восток словно забыли. Причем рейсы стали отменять с начала апреля. Изначально даже не предупреждали, а потом стали ставить перед фактом. Объявляли об отмене за несколько часов до вылета. Получается, что многие добирались в аэропорт на последние деньги, например из других городов и районов, – отметил приморец.

По словам Сергея, среди ожидающих вылета много молодых мам с маленькими детьми. Малыши отказываются от местной пищи, поэтому кашки и молочную продукцию для детей приходится искать всем миром. К слову, мы уже сообщали, что русских туристов, оказавшихся в трудной ситуации, бесплатно кормят в некоторых кафе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/773662" frameborder="0"></iframe> Русские и тайские рестораны бесплатно кормят туристов, застрявших в чужой стране.Видео: предоставлено очевидцами

Также Сергей в очередной раз подтвердил, что у многих закончились деньги. Людям приходиться искать ночлег, кто-то буквально живет в аэропорту. Некоторые потратили последние запасы на штрафы и продление виз. В среднем это обходится примерно в 30 тысяч рублей. Люди несколько дней осаждали миграционную службу. Тайское правительство пошло навстречу туристам, чтобы избежать огромного скопления в период эпидемии. Однако вернуть деньги за услуги, естественно, никто уже не смог.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/773660" frameborder="0"></iframe> Огромные очереди образовались для продления виз.Видео: предоставлено очевидцами

Губернатор Приморья Олег Кожемяко ранее обращался с просьбой помочь в эвакуации местных жителей к президенту России Владимиру Путину. Открытое письмо главе государства написали и десятки туристов.

Чтобы попасть на единственный рейс, необходимо заполнить анкету на портале Госуслуг и зарегистрироваться в списках Минкомсвязи РФ.

– Надеемся на этот рейс, пока зарегистрироваться на него на Госуслугах не можем. Мониторим постоянно, ждем начала регистрации. У нас очень много пожилых людей, которые в телефонах и в планшетах ничего не понимают. Они элементарно не могут зарегистрироваться. Плачут, просят помочь заполнить формы. А мы таких анкет за это время уже с десяток заполнили. Однако ни обещанных дотаций, ни вылета пока не дождались. Ситуация странная, ведь есть все списки по всем отмененным рейсам, по ним и нужно вывозить, – отмечают застрявшие дальневосточники.

По сообщению регионального правительства, для тех, кто не зарегистрирован на портале, создана упрощенная форма авторизации.

– Если россиянин является клиентом одного из банков – Сбербанк, Тинькофф или Почта Банк, он может создать учетную запись на «госуслугах» в веб-версиях интернет-банков или мобильных приложениях. После проверки данных сразу появится подтвержденная учетная запись на портале без необходимости очного посещения отделения банка или центра обслуживания, – отметили в правительстве ПК.

Сейчас туристы в прямом смысле сидят на чемоданах в ожидании заветного вылета домой. Искренне надеемся, что борт не отменят и хотя бы часть дальневосточников сможет в ближайшее время вернуться.

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