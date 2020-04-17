2020-04-17T03:46:58+03:00
Общество

Перенос акции Бессмертный полк 2020 во Владивостоке: какого числа пройдёт и почему переносят

Президент России объявил перенос шествия Бессмертного полка 2020 из-за угрозы коронавируса
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Во Владивостоке переносят шествие Бессмертного полкаВо Владивостоке переносят шествие Бессмертного полка
Изменить размер текста:

Владимир Путин объявил о переносе шествия Бессмертного полка 2020 во Владивостоке. Мероприятия в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне переносятся по всей стране. Рассказываем, почему решено перенести акцию и в какой день могут пройти памятные мероприятия.

Причина переноса шествия Бессмертного полка, как и Парада Победы - распространение коронавирусной инфекции.

Новая дата пока не озвучена. Редакция "КП - Владивосток" предполагает, что шествие Бессмертного Полка в 2020 году может пройти либо 24 июня, либо в начале сентября. Первый Парад Победы состоялся именно 24 июня 1945 года, ну на начало сентября выпадает сразу две даты: день начала Второй мировой войны и день ее окончания.

Как только в России начнет налаживаться эпидемиологическая обстановка, тогда и станет понятно, на какие даты лучше всего перенести мероприятия, приуроченные к 75-летию победы в Великой отечественной войне.

Кстати

Ранее власти Приморья отменили и все мероприятия в честь 1 Мая, включая и традиционное шествие. Причина все та же - высокий риск распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Десять тонн контрабандных автозапчастей задержали таможенники Находки
Мусор в Приморье будет стоить для всех одинаково
Ушел из жизни первый мэр ЗАТО Большой Камень Анатолий Карасев
В мазуте на озере Соленом в Находке массово гибнут птицы
За 6 дней в Суйфэньхэ создали огромный госпиталь на 580 коек для инфицированных COVID-19
Названы три крупных очага заражения коронавирусом в Приморье
Трепанга на 4 миллиона рублей лишились теневые торговцы биоресурсами Приморья
Дальнегорские лжесантехники грабили пенсионеров целый год
Выдача продуктовых наборов в школах Владивостока: как можно получить и что нужно знать родителям
Роспотребнадзор и губернатор Приморья проинспектировали супермаркеты Владивостока
В мэрии объяснили, кому можно будет ездить на Русский остров после того, как его закроют на карантин
Еще одну подпорную стену Владивостока скоро приведут в порядок
Житель культурной столицы России ограбил знакомую из Владивостока
Владивосток, Находка и Уссурийск побили собственные антирекорды по индексу самоизоляции
Во Владивостоке на базе транспортно-экспедиционной компании случился серьезный пожар
В Уссурийске соседи сообщили в полицию о женщине, нарушившей самоизоляцию
На набережной в центре Владивостока всплыл труп
354 выявленных случая заболевания COVID-19 в соседней с Приморьем китайской провинции Хэйлунцзян