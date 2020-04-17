Перенос акции Бессмертный полк 2020 во Владивостоке: какого числа пройдёт и почему переносят

Владимир Путин объявил о переносе шествия Бессмертного полка 2020 во Владивостоке. Мероприятия в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне переносятся по всей стране. Рассказываем, почему решено перенести акцию и в какой день могут пройти памятные мероприятия.

Причина переноса шествия Бессмертного полка, как и Парада Победы - распространение коронавирусной инфекции.

Новая дата пока не озвучена. Редакция "КП - Владивосток" предполагает, что шествие Бессмертного Полка в 2020 году может пройти либо 24 июня, либо в начале сентября. Первый Парад Победы состоялся именно 24 июня 1945 года, ну на начало сентября выпадает сразу две даты: день начала Второй мировой войны и день ее окончания.

Как только в России начнет налаживаться эпидемиологическая обстановка, тогда и станет понятно, на какие даты лучше всего перенести мероприятия, приуроченные к 75-летию победы в Великой отечественной войне.

Кстати

Ранее власти Приморья отменили и все мероприятия в честь 1 Мая, включая и традиционное шествие. Причина все та же - высокий риск распространения коронавируса.