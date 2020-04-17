Врио губернатора Камчатского края отправил правительство региона в отставку

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов объявил об отставке регионального правительства. Глава региона назвал процедуру формальной, но при этом подчеркнул, что кадровые перестановки все же будут.

– Сегодня в соответствии с установленным порядком мною подписано постановление об отставке правительства Камчатского края и о назначении всех членов правительства временно исполняющими обязанности. Эта процедура формальная, поскольку сам я временно исполняю обязанности, и правительство, команда вся, работает до прохождения установленных законом процедур избрания губернатора Камчатского края, — прокомментировал Владимир Солодов.

По сообщению пресс-службы правительства Камчатского края, в будущем губернатор намерен опираться на команду, состоящую из жителей Камчатского края. При этом Владимир Солодов сократил число должностей заместителей председателя правительства – трое из них покинули занимаемые должности. В списках отставников оказались Юрий Зубарь, Марина Суббота и Владимир Пригорнев.

– Мы с каждым из них прорабатываем сейчас тот механизм и формат, который позволит им остаться работать в команде развития Камчатского края. Это решение связано с необходимостью повышения эффективности работы и оптимизации структуры, – отметил глава камчатского правительства.

Перераспределение обязанностей ожидается в начале новой недели. В понедельник будут объявлены новые назначения.

Отметим, Владимир Солодов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края 3 апреля. Он сменил на посту Владимира Илюхина, который ушел в отставку по собственному желанию. Новый глава региона с 2018 года был председателем правительства Якутии.

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