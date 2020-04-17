Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 18 апреля 2020 года: Covid-19 подозревают у врачей, расширение очагов заражения и носитель-невидимка

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 18 апреля 2020 года, самые важные события. По данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировали 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие стуки диагноз подтвердился у девяти человек. Это пять мужчин и четыре женщины. На этот раз в числе пациентов, как сообщает пресс-служба правительства Приморья, оказались жители Владивостока и Надеждинского района.

- Большинство пациентов – люди старшего поколения, которые находились в контакте с родственниками, друзьями и сослуживцами, у которых ранее подтвержден COVID-19, – отметили специалисты оперативного штаба.

Еще 20 находятся в статусе «подозрительных» и ждут, когда придут результаты их повторного тестирования. В числе «подозрительных» - медики, которые работали с зараженными.

В министерстве здравоохранения Приморского края обращают внимание на то, что эпидемиологическая ситуация в крае крайне сложная. Именно поэтому власти приняли решение временно приостановить плановую госпитализацию пациентов.

- Плановая госпитализация в большинстве случаев приостановлена, за исключением пациентов с онкологической, сердечно-сосудистой патологией, гематологической патологией и находящихся на гемодиализе, рассказала Анастасия Худченко, министр здравоохранения.

Вместе с тем, под подозрением находится жительница села Камень-Рыболов. Первичные исследования показали, что она может быть заражена коронавирусной инфекцией. Женщина прилетела, по классическому сценарию, из Москвы. Никаких симптомов заболевания у нее нет, тем не менее, она доставлена в госпиталь и изолирована, чтобы не допустить возможное распространение инфекции.

Не стоит и упускать то, что в крае удалось вылечиться четвертому пациенту, которому ранее подтвердили диагноз Covid-19.

- Женщина поступила на лечение 3 апреля. У нее был выставлен диагноз: пневмония, осложненная коронавирусной инфекцией. Состояние оценивалось как средней степени тяжести. Медикаментозное лечение дало результат, и сегодня пациентка благополучно выписана, – сообщила Анна Симакова, заведующая инфекционным госпиталем COVID+.

А теперь снова о плохом – география зараженных коронавирусом, к сожалению, расширяется. Сейчас в списке: Владивосток, Находка, Артем, Дальнегорск, Шкотовский, Михайловский, Надеждинский районы и внутрибольничные случаи.

Сейчас в регионе коронавирусом болеют 43 человека. Четырем удалось вылечиться. Два случая заражения были с летальным исходом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще у почти 20 человек, включая медиков, подозревают коронавирус в Приморье

Пациенты ожидают подтверждения анализов в больничных стенах (подробности...)

Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 17 апреля 2020 года составило 49

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом во Владивостоке на 17 апреля 2020 года (подробности...)

Во Владивостоке расширили границы инфекционного госпиталя для больных коронавирусом

Еще один корпус переоборудовали для приема пациентов c подозрением на COVID-19 [фото]

В Приморье из-за эпидемии приостанавливают плановую госпитализацию

Попасть на запланированное ранее лечение смогут определенные группы пациентов (читать также...)