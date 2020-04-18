2020-04-18T11:51:09+03:00
Общество

«Мы до последнего старались найти компромисс с властями»: Приморский митрополит перед Пасхой обратился к верующим

Владимир попросил православных отнестись к ситуации с пониманием и христианским смирением
Кристина ГРИН
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Напомним, что Пасха в церквях будет проходить без присутствия посетителей. Фото: Владивостокская епархия.Напомним, что Пасха в церквях будет проходить без присутствия посетителей. Фото: Владивостокская епархия.
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До одного из самых главных религиозных праздников православных верующих осталось всего несколько часов. Напомним, что оперативный штаб принял решение временно приостановить посещение храмов и прихрамовых территорий. Это значит, что на Пасху, то есть в ночь с 18 на 19 апреля, двери церквей будут закрыты для всех, кроме сами служителей. Стоит отметить, что посмотреть торжественную литургию из Покровского кафедрального собора можно будет в режиме «онлайн», не выходя из дома. Прямая трансляция будет опубликована в социальных сетях правительства Приморья и обнародована на ОТВ.

Накануне к верующим обратился Преосвященный Владимир, митрополит Владивостокский и Приморский. Он со всей скорбью сообщил верующим о том, что Пасха будет проходить за закрытыми дверями, то есть без участия посторонних.

- Мы до последнего старались найти компромисс с властями, чтобы сохранить для мирян возможность участия в богослужениях. Являя заботу о здоровье пожилых прихожан, наше духовенство призывало людей старшего возраста оставаться и молиться в своих домах, что существенно снизило количество присутствующих в храмах, - говорит Владимир, Приморский митрополит. -С учетом предпринятых нами мер тем более странно наблюдать, как в ряде СМИ и социальных сетях в последнее время, как будто по особому заказу, распространяется недостоверная и откровенно лживая информация, дающая превратное представление о позиции Приморской митрополии и ее главы в отношении исполнения санитарных предписаний в период пандемии.

В пресс-службе Владивостокской епархии отмечают, что все действия по вопросу деятельности церквей и храмов в период эпидемии соответствуют рекомендациям и инструкциям, разработанным Священноначалием. «Все иные точки зрения являются грубыми провокациями и инсинуациями» - добавил митрополит.

Владимир также попросил верующих отнестись к ситуации с пониманием и христианским смирением, ведь это вынужденные меры. Он понимает, что никакие онлайн-трансляции не заменят живого участия в соборной молитве, но других вариантов пока нет.

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На местном телеканале покажут прямую трансляцию торжественной литургии из Покровского кафедрального собора (подробности...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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