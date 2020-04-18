Прямая онлайн-трансляция Пасхальной службы из Покровского собора во Владивостоке

После того, как оперативный штаб принял решение временно ограничить посещение храмов и прихрамовых территорий, власти нашли компромисс – перейти в режим онлайн. Речь о праздновании Пасхи. Трансляцию торжественной литургии, которая состоится в Покровском кафедральном соборе, покажут в прямом эфире в официальных аккаунтах соцсетей правительства Приморского края, а также на телеканале «ОТВ-Прим». Начнется Пасхальная служба 18 апреля в 23:00 и продолжится вплоть до 02:30 19 апреля.

В пресс-службе правительства отмечают, что Приморье – далеко не единственный регион, которому из-за сложной эпидемиологической ситуации пришлось ввести онлайн-богослужения.

- Понимаем, что для всех нас Пасха – большой светлый праздник. Многие из нас ждали его весь год, постились, надеялись, что можно будет прийти в церковь, помолиться и получить благословение. Однако ситуация складывается таким образом, что на сегодняшний день мы не можем этого позволить, поскольку подвергнем и себя, и близких неоправданному риску заразиться страшной инфекцией. Можно не знать, что находящийся рядом человек является источником заболевания. У кого-то оно проходит незаметно, для кого-то может оказаться смертельным. Особенно это касается людей старшего возраста, которые и являются основными посетителями храмов, – заявил Олег Кожемяко, глава региона.

Не забывайте, что в Приморье продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции. За нарушение правил предусмотрено наказание: для физических лиц санкции могут составить от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических – уже от 30 до 50 тысяч рублей.

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