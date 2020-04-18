Главный собор Владивостока оцепили на Пасху, храмы поменьше тайком принимают прихожан

Православные приморцы отмечают сегодня светлый праздник Пасхи. В ночь на воскресенье, 19 апреля, в храмах Приморья начались праздничные богослужения, однако из-за эпидемии коронавируса они впервые проходят в особом режиме - за закрытыми дверями, то есть без участия прихожан. Во всяком случае, именно так пообещал в своем обращении митрополит Владивостокский и Приморский Владимир.

Из-за режима самоизоляции трансляцию торжественной литургии в Покровском кафедральном соборе организовали в режиме онлайн. Посмотреть ее можно по ссылке.

- Мои возлюбленные братья и сестры, знаю, как вам дороги богослужения, и вместе с вами глубоко переживаю происходящее. Но прошу вас отнестись к вынужденным ограничительным мерам с пониманием, христианским смирением и ответственностью, дабы не давать повода ищущим повода обвинить Церковь в распространении болезни, - обратился митрополит Владимир к прихожанам через интернет.

Редкие прохожие на Покровском паркеФото: Сергей БАЛАНОВ

И действительно, литургия в Покровском кафедральном соборе проходит сегодня за закрытыми дверями. Возле храма дежурят сотрудники полиции и Росгвардии. На всякий случай территорию вокруг храма обтянули сигнальными лентами - с логотипом «Сочи – 2014».

В самом храме во время богослужений было непривычно безлюдно – только священники, церковный хор и журналисты. Правило - больше 50 не собираться - все равно было нарушено. Были и простые прихожане, попавшие, видимо, по большому блату, но все же таких было немного. Обычно на пасхальные богослужения в Покровском соборе собираются сотни людей.

Редкие прихожане все же пришли к храму, но на территорию не попалиФото: Сергей БАЛАНОВ

Возле храма людей практически не было. Видимо, ленточная ограда и погоны полицейских производят эффект издали. Но некоторые все же подходят к самым лентам – перекреститься и сфотографировать храм на телефон.

- А почему вы пришли, разве не знали, что храм будет закрыт?

- Знали, - две женщины лет 50-ти пожимают плечами, - но вот надеялись.

- Церковь лечит людей, в храме никто не заразится. Во время всех эпидемий - чумы, холеры, сибирской язвы - еще начиная с 17 века люди спасались только в церкви. У чаши, чаша спасала людей. И эпидемии останавливали благодаря молитвам православных христиан. Только так можно было остановить эпидемии. А не запретами вот такими, карательными мерами. Из церкви делают какой-то "рассадник инфекции". Мы всю жизнь в церковь ходим и ни от одной инфекции не умерли. И не умрем еще долгое время, - уверенно стала доказывать одна из них.

- Колокола лечат головную боль. Причастие лечит, святая вода лечит, - добавляет вторая.

- От онкологических заболеваний люди избавляются. Врачи руками разводят и вписывают на умирание домой. А после одного причастия человек живет потом еще несколько лет. Это ж не сказка, это реальная жизнь, - продолжает первая.

Попытался возразить, что распространение коронавируса – это тоже не сказки. И практически повторил слова губернатора, сказанные пару дней назад, о том, что достаточно одного заболевшего в церкви, и при такой скученности людей могут быть страшные последствия. Но в ответ получил, что бог этого не допустит. На том и разошлись.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/773984" frameborder="0"></iframe> Праздничная литургия в Покровском кафедральном соборе во Владивостоке.

А вот в Храме успения божией матери на улице Лазо никаких лент на подходе не было, как не было и полиции с Росгвардией. Хотя по количеству припаркованных возле церкви машин в полночь можно было понять – церковь не пустует.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/773975" frameborder="0"></iframe> Служба в Храме успения божией матери во Владивостоке прошла, несмотря на запрет.

С колокольни раздавался звон, а из церкви песнопения. Тут тоже шла служба, но без всяких трансляций - офлайн. А в самой церкви кроме священнослужителей находились и обычные прихожане. Впрочем, многие в масках и стоят на расстоянии примерно в метр и больше друг от друга. Увидев камеру, один из них подошел ко мне поговорить.

Прихожане в Храме успения божией материФото: Сергей БАЛАНОВ

- Делаем людям добро. Вы тоже поймите, у нас тут люди все верующие. У нас проходит дегазация, люди все в масках, маски мы все раздаем. Руки всем обрабатываем. У нас черта – на два метра все расположены. 35 человек будет – все, мы закрываем ворота храма, - рассказал собеседник. – Это один из единственных старых храмов в городе. Если мы начнем всех душить…

В храме действительно было меньше 35 человек. Если не считать священников. Хор. Собеседник попросил сделать то же самое, что накануне попросили власти региона у самих верующих – пойти навстречу. А потом вернулся к службе, скрывшись за дверью, на которой на листе формата А4 на самом видном месте красовалось предписание Роспотребнадзора, запрещающее это мероприятие.

Предписание Роспотребнадзора на дверях храмаФото: Сергей БАЛАНОВ