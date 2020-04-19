Нелегальные гонщики в Приморье устроили издевательский хоровод вокруг машины ДПС

Нелегальные гонки под Уссурийском в Приморье закончились своеобразной акцией неповиновения. Когда на место приехала полиция, молодежь, в основном зрители гонок, взялись за руки и некоторое время водили хоровод вокруг патрульной машины, не давая ей проехать.

Гонки в так называемом любительском классе проходили в субботу, 18 апреля, в Новоникольске. До приезда полиции здесь успело состояться несколько десятков заездов, несмотря на режим полной самоизоляции в Приморье на соревнования приехали посмотреть сотни зрителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/774017" frameborder="0"></iframe> Зрители нелегальных гонок устроили хоровод вокруг полиции.

Как часто бывает во время таких соревнований с перекрытием трасс, на место приехал наряд ДПС. Правда зрители не бросились врассыпную, а взялись за руки и утроили хоровод вокруг машины. Кружили ребята довольно долго, несмотря на работающую сирену патрульного автомобиля.

Десятки людей снимали происходящее на телефоны и тут же выкладывали в сеть. Сейчас среди пользователей разгорается дискуссия на тему того, что такое наглое поведение может иметь последствия для участников хоровода и вообще для нелегальных гонок.

Кстати, многие пользователи обратили внимание на то, что полицейские приехали на автомобиле, у которого не горит одна фара.

Отметим, что само понятие «хоровод» для приморских автолюбителей нарицательное. Многие помнят до сих пор, как в декабре 2008 года приморцы вышли протестовать против повышения пошлин на автомобили на центральную площадь Владивостока и стали водить хоровод вокруг елки. В это время на площади появился отряд московского ОМОНа с дубинками. Многих задержали, многих побили, даже журналистов, которым разбивали камеры.

Обновление на 17:46. В полиции Уссурийска заявили, что по данному факту проводят проверку. А также напомнили, что все присутствовавшие на нелегальных автогонках являются нарушителями режима самоизоляции, что является административным правонарушением.

- За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в виде административного штрафа для граждан - до 30 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей. Полиция будет пресекать попытки организовать ночные автомобильные гонки, - предупредили в УМВД.

Тем временем, в Приморье уже 80 заболевших. Еще около 20 под подозрением. География заболевания расширяется.

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