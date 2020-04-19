Колокола на строящемся соборе в центре Владивостока впервые зазвенели на Пасху

Жители столицы Дальнего Востока впервые смогли услышать колокола строящегося на центральной пощади Спасо-Преображенского собора 19 апреля в день Светлого Христова Воскресения. Колокольный звон предварял необычный музыкальный флешмоб - у стен будущего собора состоялся импровизированный Пасхальный концерт.

Идея такого мероприятия родилась в связи с предписанием Роспотребнадзора, согласно которому православные верующие Приморья не имели возможности посетить Пасхальные богослужения. Праздничные богослужения в Покровском кафедральном соборе им пришлось наблюдать онлайн.

- Чтобы приободрить приморцев, священнослужители епархии воплотили необычный проект - приобщиться к радости о Воскресшем Спасителе смогли десятки автолюбителей и прохожих, - сообщили в пресс-службе Владивостокской епархии.

Песнопения Пасхи исполнил хор духовенства Владивостокской епархии и Митрополичий хор Покровского кафедрального собора.

Колокола установили еще два года назад, но сегодня над Владивостоком впервые прозвучал их звон. Фото: пресс-служба Владивостокской епархии

Строительство собора в центре Владивостока ведется на пожертвования, поэтому процесс растянулся на много лет и много раз замирал и активизировался вновь. Место под храм освятили еще в 2000 году, стройка же началась спустя 10 лет, а к 2014-му была временно заморожена, тогда же рядом открылся временный храм.

Большие надежды связывали с, вероятно, одним из инициаторов стройки, экс-губернатором Сергеем Дарькиным. Осенью 2017 года он с тогдашним врио губернатора Андреем Тарасенко осмотрел ожившую стройку, где представители подрядчика пообещали полностью достроить храм в 2019 году.

Однако более подробная информация об участии Дарькина в строительстве так и не была озвучена, стройка снова притормозила. А тут еще и бывший «Дальспецстрой» снова подал иск в арбитражный суд, требуя почти 350 миллионов рублей за 2011-2014 года.

Строителство собора началось в конце 2010 года. Фото: пресс-служба Владивостокской епархии

Впрочем, сейчас собор уже не выглядит безнадежным долгостроем. Весной 2018 года сюда привезли из Волгодонска первые части куполов - с золотым напылением на пластинах из титанового сплава. К сентябрю того же года он засиял золотыми куполами на весь город. Храм будет носить статус кафедрального собора. Он сможет вместить до 3 тысяч прихожан.

Колокола на строящемся соборе в центре Владивостока впервые зазвенели.

Видео: VL.ru

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