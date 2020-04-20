Серия циклонов обрушится на Приморье, ожидается сильный дождь со снегом

Серьезное ухудшение погоды ожидается в Приморском крае уже к вечеру 20 апреля. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», на регион обрушится серия циклонов, что вызовет не только сильный дождь, но и снег, а также гололедицу.

– Вечером 20 апреля, ночью и днем 21, ночью 22 апреля ожидается сильный дождь, снег, резкий подъем уровня воды в реках до 80 сантиметров. Соблюдайте требования безопасности. Телефоны экстренных служб – 101,102,– отмечено в сообщении Приморского УГМС.

Серия циклонов, зарождающихся над Забайкальем, будет проходить над Китаем, и достигать Приморья. По прогнозам синоптиков, в начале недели в Приморье ожидается дождь и снег различной интенсивности. В горных районах ожидается налипание мокрого снега на провода, а на перевалах – гололедица. Основной удар стихии специалисты прогнозируют 21 апреля.

Во Владивостоке с утра в понедельник облачно, местами туман, возможен небольшой дождь. Днем осадки станут интенсивнее, вечером ожидается умеренный дождь. Воздух прогреется до +5...+7 °С. В городе прогнозируется умеренный до сильного ветер, с порывами до 20 метров в секунду. В ночь на вторник пройдет дождь, днем местами возможны вкрапления снега.

В середине недели дождь должен прекратиться, однако в некоторых районах еще возможен небольшой снег.

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