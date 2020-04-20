Спортсмен из Владивостока пробежал 100 километров дома вокруг кровати

Владивостокский спортсмен Дмитрий Якухный пробежал дома 100 километров вокруг кровати. Бегун не стал нарушать режим полной самоизоляции и нашел время и место для спорта в небольшой комнате.

Пока жители Владивостока нарушают режим самоизоляции, то и дело выходя из дома на прогулки, известный спортсмен Дмитрий Якухный своим собственным примером показал, как можно организовать спортивный досуг дома. Мужчина пробежал сто километров вокруг своей кровати, находясь дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/774211" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Якухный из Владивостока пробежал 100 километров дома вокруг кровати.

- Пошел восьмой час, приближаемся к отметке в 70 километров. Всем спорт, стоп коронавирусу, сохраняем режим самоизоляции, - рассказывает Дмитрий, пока домочадцы снимают очередное достижение Дмитрия.

Во время забега вокруг кровати Дмитрий не забывает подкрепиться, в кадрах на видео он бодро поедает огурец прямо во время бега. Конечно, пробежать такую дистанцию в домашних условиях несколько проще, чем на открытой местности, но даже в этой ситуации Дмитрий усложнил выполнение задачи. Пробежав без малого пять часов, в кадре на плечах спортсмена появляется его дочь. Естественно несколько килограмм на шее добавляют немало нагрузки для бегуна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/774213" frameborder="0"></iframe> Во время марафона в домашних условиях Дмитрий усложнил себе задачу.

В комментариях под постом в сети Инстаграм подписчики Дмитрия восхищаются его поступком. Кто знает, быть может подобный марафон примет статус настоящего флэшмоба, и другие жители Приморского края похвасаются своими спортивными достижениями в домашних условиях.