Мэр посадил дерево

Яблони, груши, сирень и другие деревья и кустарники - 75 саженцев высадили в Покровском парке. Причем многих растений раньше тут не было, но теперь видовой состав парка расширился.

- В Покровском парке довольно много растений устарело, поэтому мы решили пополнить видовой состав молодыми деревьями и кустарниками. Сегодня здесь высадили амурский бархат, краснолистный дуб, груши, яблони, клен, сирень и другие растения, - рассказала заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения Ольга Цой.

Городские озеленители появились здесь в субботу, 18 апреля, вместе с сотрудниками управления по делам молодежи и Молодежного ресурсного центра. Принял участие в акции и глава Владивостока Олег Гуменюк. Он отметил, что даже в период полной самоизоляции, которая сейчас действует на территории города, мероприятия по благоустройству краевой столицы проводятся ежедневно.

- В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой жителям нашего города сейчас необходимо находиться дома. Но городские службы не прекращают свою работу. Мы должны обеспечить чистоту города, отремонтировать дороги, благоустроить общественные пространства. Сегодня мы своими силами высадили новые растения в Покровском парке. Работу по озеленению будем продолжать и в других районах Владивостока. Всего на этот год мы закупили 25 тысяч саженцев, - отметил глава города.

Впрочем, режим самоизоляции тоже вносит свои коррективы в работу городских служб. Помимо лопат и ведер, все участники акции вооружились и индивидуальными средствами защиты.

Как уточнили в управлении дорог и благоустройства, в этом году разработана новая концепция озеленения Владивостока. В краевой столице появится еще больше зеленых зон, будут благоустроены парки и скверы, приведены в порядок откосы и косогоры, а городские клумбы будут наполнены разнообразными видами однолетников и многолетников. Обилие цветущих растений порадует горожан уже этой весной.