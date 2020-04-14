В Приморье создают продовольственный запас для малообеспеченных жителей края

Власти Приморья на время самоизоляции во всех муниципалитетах края создадут запас продуктов для социально незащищенных слоев населения, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

Напомним, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев еще в марте поручил выделить дальневосточным регионам свыше 1 млрд рублей дополнительных средств из внебюджетных источников. Деньги пойдут, в том числе, на обеспечение продовольственной безопасности. Запас продуктов необходим, чтобы помочь многодетным семьям, матерям-одиночкам, семьям с детьми-инвалидами, одиноким пенсионерам.

Предприятия и фермеры уже заявили, что готовы подключиться к этой работе и поставить молочную и мясную продукцию, яйца, консервированные овощи. Компания «Доброфлот» сообщила, что может предоставить 24 тысячи банок сардины иваси, а Русская рыбопромышленная компания - 15 тонн свежемороженого минтая. Губернатор поручил главам муниципальных образований к среде, 15 апреля, сформировать и направить в Министерство сельского хозяйства Приморья перечень и объемы продуктов, которые районы могут предоставить продовольственному фонду.

Напомним, в январе нынешнего года президент Владимир Путин подписал указ об утверждении доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации в новой редакции. В документе прописана необходимость выращивать и производить в России не менее 95% зерна и картофеля; 90% сахара, растительного масла, молока и молочных продуктов, овоще и бахчевых культур; не меньше 85% мяса, колбасы, рыбы и соли; от 75% - семян основных сельхозкультур отечественной селекции и не менее 60% фруктов и ягод.