2020-04-22T13:28:25+03:00
Происшествия

В спецшколе Приморья дети прямо при взрослых отпинали своего товарища

В социальных сетях распространилось видео группового избиения [видео]
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Школьники избили товарища. Скрин из видеоШкольники избили товарища. Скрин из видео
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В спецшколе закрытого типа имени Тихого в Уссурийске группа подростков отпинала своего товарища. Избиение произошло в коридоре учебного заведения. Казалось бы, да, ужаснсаная, но стандартная в наше время ситуация, тем более, что воспитываются в спецшколе дети с девиантным поведением. Однако смущает здесь совершенно иное - сцену насилия наблюдает взрослая женщина. Как минимум, педагог, как максимум - директор (последнее утверждают в соцсетях).

Так вот, эта незнакомка спокойно относится ко всему происходящему и даже не пытается уладить детский конфликт. Откуда у нас такая уверенность? В социальных сетях распространилось интересное видео того инцидента.

Дети из спецшколы запинали товарища. Видео: newsbox24.tv.

Данными кадрами заинтересовались профильные органы. Прокуратура немедленно организовала проверку в спецшколе. Как итог: возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям - 116 УК РФ (побои), 293 УК РФ (халатность).

- Установлено, что присутствовавшие во время конфликта дежурные не стали останавливать конфликт, не осмотрели воспитанников на наличие повреждений и не передали соответствующее сообщение в правоохранительные органы.

Кроме того, выяснилось, что инспекторы ПДН местного отдела полиции провели проверку, но недостаточную, за что их в прокуратуре также не похвалили.

- В связи с указанными обстоятельствами в адрес директора КГОБУ «Приморское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным поведением имени Т.М. Тихого» и врио начальника ОМВД России по г. Уссурийску внесены представления об устранении нарушений закона, - сообщили в краевой прокуратуре.

За расследованием лично следит городской прокурор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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