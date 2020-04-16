На Дальнем Востоке модернизируют 48 аэропортов

До 2024 года на Дальнем Востоке планируется модернизировать 48 аэропортов. На их обновление направят более 95 млрд рублей, сообщает Минвостокразвития РФ. Работа по модернизации выполняется в рамках поручений президента РФ Владимира Путина по повышению транспортной доступности и развитию малой авиации, включая аэропорты Дальнего Востока. По инициативе главы государства в госпрограмму «Развитие транспортной системы» внесен раздел по опережающему развитию Дальнего Востока, который включает реконструкцию аэропортов.

КОНТРОЛЬ - В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ

«В ближайшие годы на Дальнем Востоке реконструируют 48 аэропортов, 40 из которых включены в федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов". Общая сумма вложений - 92,2 млрд рублей, - отметили в Минвостокразвития. - Кроме того, в рамках ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта» идут работы по модернизации пяти аэропортов на сумму 640,3 млн рублей. Реконструкция трех сахалинских аэропортов осуществляется в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа (ДФО)». На эти цели запланировано свыше 3 млрд рублей».

В федеральный проект развития региональных аэропортов, в первую очередь, вошли аэропорты отдаленных сел. Больше всего таких в Якутии - 16. Еще семь аэропортов модернизируют на Чукотке, шесть - на Камчатке, четыре - в Хабаровском крае. В Магаданской области в рамках проекта намерены реконструировать три аэропорта, а в Забайкалье и Приамурье - по два.

Для контроля за работами вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Росавиации разработать сервис, позволяющий в онлайн-режиме следить за ходом реконструкции аэропортов. Он также подчеркивал необходимость постоянного контроля за модернизацией воздушных гаваней.

Аэропорт во Владивостоке. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Владивосток.

И ДЛЯ ТРАНССИБИРСКИХ РЕЙСОВ

Как рассказал ТАСС министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, в Улан-Удэ полным ходом идет реконструкция международного аэропорта Байкал. Строительство нового терминала начнется в этом году, а в 2021-м работы должны полностью завершить. По данным властей Бурятии, площадь аэровокзального комплекса аэропорта увеличится на 30% - до 6,5 тыс. кв. м. Глава региона Алексей Цыденов отмечал, что развитие аэропорта позволит активнее развивать туризм на Байкале.

Продолжается и реконструкция аэропорта Якутска, который в том числе используют для технических посадок во время кроссполярных и транссибирских рейсов.

«В аэропорту Якутска сданы три объекта второй очереди», - отметил Александр Козлов. Как уточнили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Якутии, на реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП) воздушной гавани из федерального бюджета выделят 4,2 млрд рублей. Эти деньги регион будет получать до 2022 года, когда планируется завершить работы. Одновременно с модернизацией полосы в аэропорту реконструируют международный терминал.

К началу 2021 года должно завершиться проектирование новой ВПП и в аэропорту Южно-Сахалинска. Полотно действующей полосы за 56 лет сильно износилось и, по оценке специалистов, в 2024 году выйдет из строя. Поэтому в регионе и нужно фактически построить новую полосу. По словам губернатора Валерия Лимаренко, ориентировочная стоимость проекта - 14,6 млрд рублей, из которых около 1 млрд рублей готов выделить регион.

«В Хабаровском крае уже введен в эксплуатацию терминал внутренних авиалиний крупнейшего аэропорта Новый, в 2020 году планируется приступить к строительству терминала международных авиалиний. Его площадь составит 19 тыс. кв. м., а пропускная способность в час пик - 700 человек, - пояснил глава Минвостокразвития. - В благовещенском Игнатьево при действующем аэропорте началась строительство новой ВПП, которая позволит принимать и отправлять дальнемагистральные самолеты. В магаданском аэропорту Сокол продолжается второй этап реконструкции, завершить который планируется к концу 2021 года».

Аэропорт в Хабаровске. Фото Юрий СМИТЮК/ТАСС

В декабре прошлого года правительственная комиссия по транспорту утвердила инвестпроект строительства нового терминала аэропорта Петропавловска-Камчатского площадью не менее 31 тыс. кв. м. Строить терминал будет холдинг "Аэропорты Регионов" за счет собственных и привлеченных средств, всего предприятие планируют потратить 12,6 млрд рублей. При этом на строительство аэродромной инфраструктуры для нового терминала из федерального бюджета выделят 2,5 млрд рублей. Ввод нового терминала намечен на 2022-2023 годы.

ТОЛЬКО САМОЛЕТОМ

Первоочередная задача федерального проекта по развитию региональных аэропортов - это переоснащение, модернизация воздушных гаваней там, куда зачастую можно только долететь. Речь, прежде всего, об арктических поселках, отдаленных таежных селах, Курильских островах.

Наиболее масштабные работы предстоят в Якутии. До 2023 года в республике модернизируют 16 аэропортов, стоимость всех работ составит 38,6 млрд рублей. По данным правительства региона, строительство и реконструкция ВПП начались в аэропортах Олекминска, Нерюнгри, Жиганска и Якутска. В этом году завершатся реконструкция аэропортового комплекса Верхневилюйска и разработка проектно-сметной документации аэропортов Мирного, Магана, Полярного и Усть-Нера. Кроме того, власти Якутии намерены включить в федеральные программы реконструкцию еще десяти аэропортов в отдаленных районах республики.

В другом северном регионе - Чукотке - предстоит обновить семь аэропортов. Это значительно упросит доставку продуктов и грузов в отдаленные села. За счет госпрограммы в городе Певеке, поселках Эгвекинот и Провидение, селах Кепервеем, Беринговское, Марково и Лаврентий приведет в порядок ВПП, установят радиотехническое и метеорологическое оборудование, построят аварийно-спасательные станции и склады, реконструируют существующие или построят новые аэровокзалы. На все это из федерального бюджета выделят 20 млрд рублей.

В 2021 году начнется реконструкция аэропортов в труднодоступных поселках Охотск и Аян на севере Хабаровского края, а в 2022 году к работам должны приступить в поселке Херпучи. Для почти 10 тыс. жителей этих поселений аэропорты - единственная связь с "большой землей". На модернизацию трех аэропортов из федерального бюджета направят 5,3 млрд рублей.

Аэропорт в Хабаровске. Фото Юрий СМИТЮК/ТАСС

Реконструкция предстоит и аэропорту Чара на самом севере Забайкалья. Этот аэропорт имеет особое значение, поскольку находится рядом с крупнейшим в России месторождением меди - Удоканом, освоением которого занимается Байкальская горная компания. Ожидается, что во время строительства там горно-металлургического комбината на объекте будут находиться 3,5 тыс. человек, а после запуска предприятия - более 2 тыс. человек. Однако сейчас местный аэропорт способен принимать лишь небольшие пассажирские самолеты. Глава Каларского района Павел Романов рассказал ТАСС, что силами местных жителей комбинат не построить, а для доставки на его площадку рабочих с других территорий нужно модернизировать аэропорт.

Об этом в понедельник глава Минвостокразвития РФ рассказал президенту РФ Владимиру Путину. "Сейчас комплексно также будем застраивать этот населенный пункт, 2 тыс. человек [должны] приехать. И дополнительно нужно решать вопрос аэропорта. Проектирование сделали, с экспертизой вышли, соответственно, взлетная полоса в комплексном плане есть, надо переводить [начала работ] на 2020 год и начинать строить", - приводятся его слова на сайте Кремля.

«Комсомольская правда» неоднократно писала о необходимости развивать транспортную доступность регионов Дальнего востока. Государственная программа развития Дальнего Востока, утвержденная президентом России Владимиром Путиным, направлена не только на поднятие экономики и привлечение инвестиций в регион. Главная задача – сделать жизнь дальневосточников комфортнее, дать импульс для развития малого бизнеса, сделать восток России привлекательным для туристов, способствовать переезду в регион жителей России. Поэтому пункт по совершенствованию транспортной доступности – один из ключевых в программе. В нем предусмотрены меры по строительству и реконструкциям аэропортов, по введению новых маршрутов, по субсидированию авиаперевозок и авиабилетов в ключевые города по льготной цене.