2020-04-22T19:44:43+03:00
Общество

Из федерального бюджета выделены средства на борьбу с коронавирусом в дальневосточных регионах

Только на средства индивидуальной защиты и создание койко-мест пойдет более 3,2 млрд рублей
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..Фото: REUTERS
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Регионам Дальнего Востока, как и другим субъектам страны, правительство Российской Федерации выделяет средства на борьбу с коронавирусной инфекцией. Деньги направляются на закупку средств индивидуальной защиты для врачей и остального медперсонала, а также на создание и перепрофилирование инфекционных отделений с койко-местами. В общей сложности на эти цели пойдут более 3,2 миллиарда рублей.

Помимо этого регионам резервируют деньги на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации и автомобили скорой помощи. Всего в дальневосточные регионы поставляется 257 аппаратов ИВЛ за счет резервного фонда Правительства России, а также 114 машин «скорой».

На стимулирующие выплаты дальневосточным медицинским работникам, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией, из резервного фонда Правительства России выделено 988 миллионов рублей.

Финансовая помощь для борьбы с коронавирусом оказывается Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской Автономной областям, республике Бурятия, Забайкальскому, Камчатскому, Приморскому, Хабаровскому краям, Чукотскому Автономному округу и республике Саха (Якутия).

Напомним, в России действует программа Социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа, одобренная президентом России Владимиром Путиным в 2014 году.

Источник: minvr.ru/press-center/news

Источник: minvr.ru/press-center/news

Источник: minvr.ru/press-center/news

Источник: minvr.ru/press-center/news

Источник: minvr.ru/press-center/news

Источник: minvr.ru/press-center/news

Источник: minvr.ru/press-center/news

Источник: minvr.ru/press-center/news

Источник: minvr.ru/press-center/news

Источник: minvr.ru/press-center/news

Источник: minvr.ru/press-center/news

Источник: minvr.ru/press-center/news

Источник: minvr.ru/press-center/news

Источник: minvr.ru/press-center/news

Источник: minvr.ru/press-center/news

Источник: minvr.ru/press-center/news

Источник: minvr.ru/press-center/news

Источник: minvr.ru/press-center/news

Источник: minvr.ru/press-center/news

Источник: minvr.ru/press-center/news

Источник: minvr.ru/press-center/news

Источник: minvr.ru/press-center/news

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