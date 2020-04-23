И снова дожди? Синоптики рассказали о погоде в Приморье на выходных

В ближайшие выходные дни погода в Приморье вновь будет неустойчивой. В ночь на субботу, 25 апреля, с Китая на акваторию Японского моря выйдет еще один циклон и принесет осадки, сообщает портал "Примпогода".

Наиболее интенсивные дожди ожидаются в южной половине края, на остальной территории края осадки тоже будут, но не такие сильные. В ночь на воскресенье произойдет затишье, но уже днем через территорию края пройдет очередной атмосферный фронт, он принесет дождь, в горных районах со снегом.

В ночные часы на большей части края сохранится небольшой мороз. Лишь местами на юге Приморья значения минимальных температур будут иметь слабоположительные значения в пределах +3...+12 °C.

Во Владивостоке в субботу осадки, преимущественно в виде дождя, но не исключены вкрапления снега. Днем в воскресенье город вновь накроет облаками и возможен небольшой дождь. Значения температур ночью и днем существенно не изменятся. Минимальная температура воздуха составит +1...+4 °С. Максимальная +8...+11 °С.

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