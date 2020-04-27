Вырученные от продажи «Хаяттов» небольшие деньги хотят отдать приморским сиротам

Деньги от продажи «Хаяттов» поступили в бюджет Приморья. Краевое правительство отчиталось о получении более полумиллиарда рублей за сделку с ООО «Парк-отель «Бурдугуз», которая состоялась весной прошлого года. Вырученные средства планируется направить на покупку жилплощади для сирот.

– Поступили средства от продажи «Хаяттов» (550 миллионов рублей) в бюджет. Мы их отражаем в доходной части бюджета и предлагаем направить их для приобретения жилья детям-сиротам, чтобы все эти средства пошли на эти цели, – отметила на прошедшем заседании Заксобрания Приморского края председатель правительства Вера Щербина.

Напомним, пятизвездочные гостиничные комплексы Hyatt начали возводить во Владивостоке еще перед саммитом АТЭС-2012. Однако завершить стройку в сроки не удалось. Из-за изъянов проектирования стоимость объектов постоянно повышалась. На возведение зданий на мысе Бурный и Корабельной набережной ушли миллиарды бюджетных рублей, но закончить работу не удалось до сих пор. Не принесли результатов ни поиски инвесторов, ни возбужденное уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями в отношении бывшего директора компании-подрядчика «Наш дом – Приморье». В итоге резонансный долгострой решено было продать с молотка.

В апреле 2019 года оба лота за 3,7 миллиардов рублей приобрела компания ООО «Парк-отель «Бурдугуз», принадлежащая российскому миллиардеру Олегу Дерипаски. При этом торги прошли без какой-либо конкуренции, фирма стала единственным участником, второй претендент попросту не внес необходимый залог для участия. Отель на мысе Бурный ушел за 2,1 миллиарда рублей, а гостиница в бухте Золотой Рог – за 1,6 миллиарда рублей. При этом на строительство самих объектов за все время потрачено больше 18 миллиардов рублей.

Деньги от продажи «Хаяттов» поступили на счета экс-генподрядчика строительства ОАО «Наш дом – Приморье», приемником которого стала «Дальневосточная инвестгруппа». Однако в бюджет края средства удалось направить лишь после деприватизации предприятия. Сумма оказалось ничтожной по сравнению с затратами на строительство, для которого в том числе понадобился кредит банка. За годы перед финансовой организацией накопилась задолженность больше 2 миллиардов рублей.

ПО ТЕМЕ:

Владивостокские отели Hyatt названы самым резонансным долгостроем страны

Такое заявление сделал заместитель министра (подробнее…)

Историческое событие: во Владивостоке продали многострадальные «Хаятты»

Отели купила одна из структур российского миллиардера Олега Дерипаски (подробнее…)

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

В компании, которая строила отели Hyatt во Владивостоке, прошли обыски

Руководителя КФК Владимира Каспина допрашивают силовики [обновление]

Владивостокские отели Hyatt названы самым резонансным долгостроем страны

Такое заявление сделал заместитель министра (подробнее…)