Культурное наследие Владивостока обретает новый фасад

Нынешний год пройдет для Владивостока под знаком ремонта фасадов исторических зданий. Долгое время невозможно было найти подрядчиков для этих работ - не было аккредитованных фирм. Наконец бюрократические проблемы решены, и город приступил к работам, ход которых проверил мэр Владивостока Олег Гуменюк лично.

- Впервые за много лет исторические здания приводят в порядок. Многие из них давно ждали обновления. Все они являются частью богатой истории нашего города, - отметил Олег Гуменюк. - Работы должны проводиться под строгим контролем, качественно и в срок.

В плане ремонта на 2020 год значится 13 адресов. На улице 1-й Морской, 16а, работы идут полным ходом. Этот дом 1941 года постройки, и состояние его фасада требовало проведения капитального ремонта. Строители восстанавливают декоративные элементы фасада, ограждающие конструкции, водосточную систему, штукатурный слой, окрашивают фасад.

Глава города Олег Гуменюк распорядился уделить внимание и кровле здания. Нужно провести обследование, определить виды и объем работ, а также внести объект в план ремонта.

Долгожданный ремонт и на Петра Великого, 2, где с 1919 по 1925 год проживал известный исследователь Владимир Арсеньев. Теперь это объект культурного наследия; плачевное состояние фасада бросалось в глаза давно, но сейчас здесь восстанавливают штукатурную облицовку фасада и готовят его к покраске.

Еще один объект культурного наследия, где активно ведутся работы, - здание на Светланской, 37, известное как «Доходный дом Даттана». Оно было построено в 1918 году владивостоксим предпринимателем, компаньоном «Торгового Дома Кунст и Альберс» А. В. Даттаном.

В этом году ремонт фасада ждет и здание на Светланской, 87. Здесь восстановят балюстрады, декоративные элементы фасада, водосточную систему и окрасят фасад. Работы по ремонту фасадов проведут и по другим адресам.

По словам руководителя городского управления содержания жилищного фонда Григория Пейхвассера, все подрядчики имеют опыт работы с историческими зданиями и памятниками культурного наследия.